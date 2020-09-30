Общество
Прогноз погоды в Крыму на среду 30 сентября
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 30 сентября.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами грозы), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гроза (местами грозы), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами град), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гроза (местами грозы), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - гроза (местами грозы), уровень опасности оранжевый, дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, ветер (местами шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 14 до 17, ночью около 16 градусов. Ветер южный 9 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 93 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 22, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 93 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 19, ночью около 18 градусов. Ветер юго-восточный 16 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 88 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 22, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер юго-восточный 13 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 86 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер южный 13 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 85 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 19, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер южный 15 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 86 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 19, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер юго-восточный 11 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 93 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 19, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер юго-восточный 16 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 88 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 16, ночью от 13 до 14 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 12 до 17, ночью от 14 до 15 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 23 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 22, в Керчи - 23, в Николаевке - 22, в Севастополе - 23, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 22, в Феодосии - 23, в Ялте - 22 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 23, в Египте - 30, на Кипре - 28, в Одессе - 22, в Сочи - 26, в Турции - 28, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на вторник 29 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 29 сентября.
Сильные ливни ожидаются в Крыму в ближайшие два дня. Сильные ливни, град и шквал ожидаются в Крыму 29 и 30 сентября.
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 28 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 28 сентября.
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 27 сентября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 27 сентября.
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