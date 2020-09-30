Общество
Постройку царских времен обнаружили при раскопках в Севастополе
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Поисковики будут продолжать раскопки на территории комплекса «35-я береговая батарея».
Находку вековой давности обнаружили на территории музейного комплекса «35-я береговая батарея». В ходе работ между первой башней и часовней Архистратига Михаила был обнаружен фрагмент трубы с фланцем, при дальнейшем обследовании выявлен бетонный массив, сообщает НТС.
Председатель совета поискового объединения ДОСААФ России «Крым-Севастополь-поиск» Андрей Могила предположил, что при строительстве батареи на этом месте находился растворо-бетонный узел.
«Пока, то что мы раскопали – это рабочая версия, в нашем предположении. Но очень похоже, что это фундамент растворо-бетонного узла. То есть сюда привозился песок, щебенка, цемент. И здесь, на месте замешивали цемент, который использовали при строительстве батареи. После того, как стройка была закончена, металлические части этой конструкции раскрутили, а фундамент за ненадобностью был зарыт полностью», – рассказал Андрей Могила, председатель совета поискового объединения ДОСААФ России «Крым-Севастополь-поиск».
Поисковик рассказывает, что по структуре бетона видно, что это постройка дореволюционного периода. Советский бетон очень отличался по составу, в нем присутствовала морская галька, а здесь обнаружена балаклавская щебенка. Андрей Могила отметил, что на официальных схемах 35-й береговой батареи подобные объекты не указаны. Поисковики будут продолжать раскопки, чтобы определить точное назначение бетонного массива.
В тексте использованы материалы: Форпост
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