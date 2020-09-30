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Власть

Остатки генуэзской цивилизации в Крыму превращают в свалку

Остатки генуэзской цивилизации в Крыму превращают в свалку

фото © Википедия

В Феодосии, что на востоке Крыма, в районе «Карантина» высыпали строительный мусор в Генуэзский ров.

В пресс-службе городской администрации Феодосии сообщили, что виновный определен и будет наказан.

Ранее местное издание Kafanews.com написало о том, что во рву, который окружает древнюю Генуэзскую крепость — объект культурного наследия федерального значения, который и без того разрушается, начала формироваться свалка со строительными отходами.

Как выяснилось, в районе «Карантина» в рамках ФЦП ведутся строительные работы по водоотведению и водоснабжению. И нерадивый подрядчик решил упростить себе задачу и стал избавляться от мусора далеко не отъезжая, хотя ближайший полигон находится у поселка Ленино.

На место выехали специалисты управления муниципального контроля. Они зафиксировали сброс мусора в Генуэзский ров и опросили должностных лиц подрядной организации.

«В их отношении открыто административное производство для дальнейшего привлечения к административной ответственности и выдано предписание о необходимости устранения нарушений. Дальнейшая работа будет контролироваться», — сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.

Как сообщалось, ранее аналогичные правонарушения были зафиксированы в Байдарской долине Севастополя, а также на Фиоленте и в Килен-балке.

В тексте использованы материалы: Форпост

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