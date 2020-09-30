Очаги коронавируса выявлены в 33 школах Крыма

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Случаи заболевания COVID-19 выявлены в 6% крымских школ, оснований для перевода учащихся на дистанционное обучение пока нет.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская в среду на заседании оперативного штаба по проблемам распространения коронавируса.

«Очаги заболевания выявлены в 33 общеобразовательных организациях, это шесть процентов от всех общеобразовательных организаций… Оснований для перевода на дистанционное обучение учеников у нас пока нет. Мы точечно продолжаем заниматься эпидрасследованием и принятием мер в очагах», - сказала Пеньковская.

Она добавила, что за последнюю неделю к выявленным ранее очагам в общеобразовательных организациях прибавилась школа в селе Кондратьево Джанкойского района.

«Там после выявления случая коронавируса при обследовании контактных лиц выявлено еще дополнительно десять заболевших среди учащихся. Все они протекают без клинических проявлений. При проведении эпидрасследования выявлен ряд нарушений санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических норм. Применены меры административного воздействия. Заболевшие переведены на дистанционное обучение», – рассказала Пеньковская.

Ранее сообщалось, что Феодосийская общеобразовательная школа №13 была переведена на дистанционное обучение в связи с выявленным случаем коронавирусной инфекции у ученика шестого класса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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