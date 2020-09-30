Названы регионы Крыма с самым высоким темпом роста случаев COVID-19

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За последнюю неделю наибольший рост количества случаев заражения коронавирусом наблюдается в Симферополе, Бахчисарайском и Кировском районах.

Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по проблемам распространения COVID-19.

«Самый высокий уровень заболеваемости в Симферополе. Из 500 с лишним очагов, зарегистрированных за неделю, 252 случая – это Симферополь. Также продолжает расти (число заболевших) в Бахчисарайском и Кировском районах. Эти три региона суммарно дают до 60% всех заболевших за неделю», – констатировала Пеньковская.

Она добавила, что за последние три недели сентября в Симферополе выявлено практически 50% от всех случаев, зарегистрированных за весь период динамического наблюдения с марта.

По словам главы ведомства, «взрывного роста заболеваемости в Крыму нет, но ситуация нестабильна».

«Количество очагов растет, тенденция к росту заболеваемости не меняется, стабилизации за последние две недели не наблюдается», – отметила Пеньковская.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Республике Крым зарегистрировано 90 случаев коронавируса. 55 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 17 – при скрининге здорового населения, четыре случая – завозные.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 4564 случая коронавируса. Выздоровели 2808 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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