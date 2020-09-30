Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму впервые за 15 лет превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ ● В Севастополе выявлено 23 новых случая заражения COVID-19 за сутки ● Мэра Ялты госпитализировали в одну из клиник Петербурга с пневмонией ● Четыре человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за сутки ● Все больше и больше: в Крыму 90 новых заражений за сутки
Названы регионы Крыма с самым высоким темпом роста случаев COVID-19
фото © Новости Крыма
За последнюю неделю наибольший рост количества случаев заражения коронавирусом наблюдается в Симферополе, Бахчисарайском и Кировском районах.
Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по проблемам распространения COVID-19.
«Самый высокий уровень заболеваемости в Симферополе. Из 500 с лишним очагов, зарегистрированных за неделю, 252 случая – это Симферополь. Также продолжает расти (число заболевших) в Бахчисарайском и Кировском районах. Эти три региона суммарно дают до 60% всех заболевших за неделю», – констатировала Пеньковская.
Она добавила, что за последние три недели сентября в Симферополе выявлено практически 50% от всех случаев, зарегистрированных за весь период динамического наблюдения с марта.
По словам главы ведомства, «взрывного роста заболеваемости в Крыму нет, но ситуация нестабильна».
«Количество очагов растет, тенденция к росту заболеваемости не меняется, стабилизации за последние две недели не наблюдается», – отметила Пеньковская.
Как сообщалось, за минувшие сутки в Республике Крым зарегистрировано 90 случаев коронавируса. 55 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 17 – при скрининге здорового населения, четыре случая – завозные.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 4564 случая коронавируса. Выздоровели 2808 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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