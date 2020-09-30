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Происшествия

На Таракташской тропе около Ялты потерялись туристы

Двое туристов сбились с пути и оказались на труднопроходимом участке на Таракташской тропе.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

«Во время прогулки по Таракташской тропе двое туристов сбились с пути и оказались на труднопроходимом участке. Самостоятельно продолжить движение не смогли, потребовалась помощь спасателей в поиске и эвакуации», - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Туристов пришлось эвакуировать с труднодоступного скального участка при помощи альпинистского снаряжения. К счастью, никто из них не пострадал.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Спасатели эвакуировали туристку с тропы Голицына. Пострадавшая оступилась на сыпучем грунте и повредила ногу, самостоятельно передвигаться не могла.

В Крыму спасатели сняли с горы перевернувшегося с квадроциклом туриста. В Бахчисарайском районе недалеко от села Верхоречье турист на квадроцикле опрокинулся и повредил ногу.

В Крыму со склона горы Ай-Петри сняли трех туристов. Трех туристов, заблудившихся вечером во время прогулки в горах, пришлось искать спасателям.

На Холодном кулуаре в Крыму спасли женщину. На оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что на горе Чатыр-Даг в Холодном кулуаре, женщина, при подъеме по оказалась на труднопроходимом осыпном склоне и не может самостоятельно спуститься.

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