На Таракташской тропе около Ялты потерялись туристы

Двое туристов сбились с пути и оказались на труднопроходимом участке на Таракташской тропе.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

«Во время прогулки по Таракташской тропе двое туристов сбились с пути и оказались на труднопроходимом участке. Самостоятельно продолжить движение не смогли, потребовалась помощь спасателей в поиске и эвакуации», - отметили в чрезвычайном ведомстве.

Туристов пришлось эвакуировать с труднодоступного скального участка при помощи альпинистского снаряжения. К счастью, никто из них не пострадал.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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