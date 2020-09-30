Происшествия
На Таракташской тропе около Ялты потерялись туристы
Двое туристов сбились с пути и оказались на труднопроходимом участке на Таракташской тропе.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
«Во время прогулки по Таракташской тропе двое туристов сбились с пути и оказались на труднопроходимом участке. Самостоятельно продолжить движение не смогли, потребовалась помощь спасателей в поиске и эвакуации», - отметили в чрезвычайном ведомстве.
Туристов пришлось эвакуировать с труднодоступного скального участка при помощи альпинистского снаряжения. К счастью, никто из них не пострадал.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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