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Коронавирус в Крыму

Минздрав Крыма получил 15 млн рублей из резервного фонда на ПЦР-тесты

18:28 среда, 30 сентября 2020

Крымское правительство решило выделить средства из своего резервного фонда на грантовую поддержку лабораторий, которые проводят диагностические исследования на определение коронавируса методом ПЦР.

Соответствующее распоряжение Совета министров РК опубликовано на портале правительства.

«Выделить из резервного фонда Совета министров Республики Крым министерству здравоохранения РК бюджетные ассигнования на непредвиденные расходы для предоставления грантов в форме субсидий государственным автономным учреждениям, учредителем которых не является Республика Крым, на проведение диагностического исследования на определение вируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции жителям РК, в том числе незастрахованным лицам по системе обязательного медицинского страхования в сумме 15 000,00 тыс рублей» – говорится в документе.

Ранее руководитель Крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что количество лабораторий, проводящих исследования на новую коронавирусную инфекцию, в Крыму увеличилось до пяти, из которых три – федеральные.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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