Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 79.2
воздух +17
море +22

Коронавирус в Крыму

Мэра Ялты госпитализировали в одну из клиник Петербурга с пневмонией

Мэра Ялты госпитализировали в одну из клиник Петербурга с пневмонией

фото © Ялта-24

Главу администрации Ялты Ивана Имгрунта госпитализировали с пневмонией.

Об этом он написал в Facebook.

«Уважаемые ялтинцы, сегодня меня госпитализировали с пневмонией. Сейчас мое состояние нормальное, буду держать вас в курсе», - сообщил Имгрунт. 

Как рассказал глава администрации, ему сделали тест на COVID-19.

«Сдал тест. Результатов еще нет. Пока диагноз - инфекционная пневмония», - сказал Имгрунт, уточнив, что его госпитализировали в одну из клиник Санкт-Петербурга.

Ранее Иван Имгрунт срочно оформил отпуск и уехал из города. По информации инсайдеров, в правительстве РК обсуждают вопрос об его увольнении.

Как ранее сообщалось, на полуострове впервые за 15 лет зафиксирован рекорд по превышению эпидемического порога. На сегодняшний день пороги по гриппу и ОРВИ превышены в Крыму на 11%, и на 17% в Симферополе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Власть сдулась»: крымчане считают, что правительство полностью дезориентировано. События сентября в Крыму ударили по имиджу крымской власти – и без того изрядно подпорченному.

В Крыму прочат отставку мэру Ялты. В Крыму прочат отставку главе администрации Ялты.

В Севастополе наметился «ленинопад». Местные коммунисты обещают не допустить падения «вождя».

В Севастополе хотят создать Ситуационный центр губернатора. В Севастополе планируется создать информационно-аналитическую систему «Ситуационный центр губернатора».

Происшествия
Севастополь затопило и машины поплыли

Севастополь затопило и машины поплыли

Как и предсказывали синоптики, на Севастополь обрушился мощный ливень. Ливневая канализация не справляется с потоками воды.

Коронавирус в Крыму
Мэра Ялты госпитализировали в одну из клиник Петербурга с пневмонией

Мэра Ялты госпитализировали в одну из клиник Петербурга с пневмонией

Главу администрации Ялты Ивана Имгрунта госпитализировали с пневмонией.

Коронавирус в Крыму
Все больше и больше: в Крыму 90 новых заражений за сутки

Все больше и больше: в Крыму 90 новых заражений за сутки

За 29 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 90 случаев коронавирусной инфекции.

Происшествия
Летящие в Крым красноярские медики спасли пассажирку с интоксикацией

Летящие в Крым красноярские медики спасли пассажирку с интоксикацией

28 сентября на рейсе Москва — Симферополь пассажирка потеряла сознание. Экипаж, опасаясь за ее состояние, обсуждал вопрос о досрочной посадке.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации