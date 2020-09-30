Мэра Ялты госпитализировали в одну из клиник Петербурга с пневмонией

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Главу администрации Ялты Ивана Имгрунта госпитализировали с пневмонией.

Об этом он написал в Facebook.

«Уважаемые ялтинцы, сегодня меня госпитализировали с пневмонией. Сейчас мое состояние нормальное, буду держать вас в курсе», - сообщил Имгрунт.

Как рассказал глава администрации, ему сделали тест на COVID-19.

«Сдал тест. Результатов еще нет. Пока диагноз - инфекционная пневмония», - сказал Имгрунт, уточнив, что его госпитализировали в одну из клиник Санкт-Петербурга.

Ранее Иван Имгрунт срочно оформил отпуск и уехал из города. По информации инсайдеров, в правительстве РК обсуждают вопрос об его увольнении.

Как ранее сообщалось, на полуострове впервые за 15 лет зафиксирован рекорд по превышению эпидемического порога. На сегодняшний день пороги по гриппу и ОРВИ превышены в Крыму на 11%, и на 17% в Симферополе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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