Летящие в Крым красноярские медики спасли пассажирку с интоксикацией

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28 сентября на рейсе Москва — Симферополь пассажирка потеряла сознание. Экипаж, опасаясь за ее состояние, обсуждал вопрос о досрочной посадке.

В это время на борту находились врачи ФМБ из Сибирского федерального округа — они летели в Симферополь для работы в инфекционных госпиталях. В группу специалистов вошли врачи и медсестры-анестезистки из Красноярска, Зеленогорска и Северска.

«Ко мне обратилась стюардесса с просьбой оказать помощь одному из пассажиров, поскольку при регистрации я был отмечен авиакомпанией как „врач на борту“. Вместе с медсестрой-анестезисткой КБ № 42 Дарьей Барановой мы осмотрели пострадавшую. У нее наблюдалась симптоматическая гипотония на фоне интоксикации. Стюардессой была предоставлена штатная аптечка-укладка, в качестве медицинской помощи был организован контроль артериального давления, введены лекарственные препараты для стабилизации давления, дезинтоксикации, водного баланса. Организован лечебно-охранительный режим, найден психологический контакт с пассажиркой рейса, в результате действий женщина уснула. Мы наблюдали за ней до конца полета», — рассказал главный врач ФСНКЦ ФМБА России Александр Фетисов.

К концу рейса пассажирка чувствовала себя хорошо, ей дали рекомендации, в дальнейшей медпомощи она не нуждалась.

Полет продолжился по плану. Перед приземлением она и сопровождающие ее поблагодарили медиков ФМБА России за оказанную помощь. «Ангелы в синей униформе», — так она назвала команду врачей.

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