Крымский эколог: опресненная вода пригодна для питья

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Как только власти Крыма заговорили о постройке опреснителя морской воды, по соцсетям стали гулять страшилки о ее непригодности для человека.

Эксперт развеял слухи.

«В последние годы идут активные дискуссии на тему работы опреснительных установок в Израиле. Ряд экспертов призывает прекратить использование полученной воды для питья, так как содержащиеся в ней компоненты, в частности тяжелые изотопы дейтерия и кислорода, не позволяют отнести ее к категории питьевой воды», — скриншот с таким текстом гуляет по крымскому сегменту соцсетей.

Переехавшая из Севастополя в Израиль Юлия Паули подтвердила, что в стране, как и на всем Ближнем Востоке, существуют проблемы с качественной питьевой водой.

«Все используют опресненную воду. И, конечно, мы ее пьем, на ней готовим. Это нормальная вода без запаха и привкусов. И без всякой вредной химии. Но, конечно, всегда находятся люди, которым не нравится вода из крана, и они предпочитают бутылочную», — рассказала Юлия.

По ее словам, водопроводная вода дорожает, но цена растет незначительно и очень медленно.

«Так что я бы даже списала это на инфляцию», — сказала наша собеседница, опровергая еще один слух, что опресненная вода продается по заоблачной цене.

Президент Крымской академии наук, руководитель общественной организации «Экология и мир» Виктор Тарасенко считает переход на опресненную воду современной тенденцией.

«Сейчас, как говорят, мировой тренд: пресные воды загрязняются и становятся непригодными, их все больше не хватает. Кроме этого, надо еще развивать мелиорацию, и промышленности нужна пресная вода. Но и для питья опресненные воды тоже используют — куда деваться», — пояснил он.

Ученый настроен оптимистично. По его мнению, засуха обязательно сменится дождливыми годами, когда водохранилища Крыма вновь наполнятся. Тем не менее работающая опреснительная установка послужит мощной поддержкой.

«Это давало бы устойчивую подпитку той воде, которая у нас есть природная. Не помешает иметь опреснительную станцию, сначала одну в западном Крыму, потом — в восточном», — полагает Тарасенко.

По его словам, полуострову будет достаточно опреснительной станции, перерабатывающей 60-70 миллионов кубов морской воды в год.

Ученый также предупредил о рисках. Один из них связан с дальнейшим использованием полученной в результате опреснения соли.

«Есть здесь экологические проблемы, связанные с солевым рассолом. Мы, предложили, как один из вариантов — использовать соленые озера, в данном случае часть Сасык-Сиваша», — рассказал эксперт.

Получив пресную воду, ее сбросы можно доводить до кондиции, рассол допаривать и получать разные виды технической соли, которую можно в дальнейшем использовать в промышленности, продолжил он.

«Волков бояться — в лес не ходить: но что делать? Надо будет хорошо следить за этой водой, кондиционировать ее, дополнять солевыми добавками, разбавлять обычной водой, которую мы получаем из атмосферы. Таким образом, создать нормальные условия для жизни крымчан и курортников», — заключил Тарасенко.

В тексте использованы материалы: Форпост

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