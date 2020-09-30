Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Очаги коронавируса выявлены в 33 школах Крыма ● Минздрав Крыма получил 15 млн рублей из резервного фонда на ПЦР-тесты ● Названы регионы Крыма с самым высоким темпом роста случаев COVID-19 ● В Крыму впервые за 15 лет превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ ● В Севастополе выявлено 23 новых случая заражения COVID-19 за сутки
Крымчан не будут пускать в общественный транспорт без масок
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Власти Крыма введут обязательный масочный режим в общественном транспорте, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по проблемам распространения коронавируса.
«Попрошу Минтрансу дать поручение, может быть, прописать это в соответствующих нормативных документах, о том, чтобы без маски пассажиров не пускать в общественный транспорт. К сожалению, сегодня, как показывает практика, у нас водитель в маске, а все, кто находятся в транспорте – нет, единичные случаи людей в масках», – обратилась Пеньковская к главе республики Сергею Аксенову.
По ее словам, необходимо «отрегулировать масочный режим в общественных местах».В свою очередь Аксенов поддержал инициативу Роспотребнадзора.
«Уважаемые крымчане, это должен быть общественный договор между властью и обществом. Пожалуйста, помогите нам и себе. Рост количества больных от Минздрава и Роспотребнадора не зависит, только от внутренней дисциплины: мытье рук, ношение маски, соблюдение социальной дистанции», – сказал глава РК.
Как сообщалось, за минувшие сутки в Республике Крым зарегистрировано 90 случаев коронавируса. 55 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 17 – при скрининге здорового населения, четыре случая – завозные из Украины.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 4564 случая коронавируса. Выздоровели 2808 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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