Крымчан не будут пускать в общественный транспорт без масок

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Власти Крыма введут обязательный масочный режим в общественном транспорте, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на заседании оперативного штаба по проблемам распространения коронавируса.

«Попрошу Минтрансу дать поручение, может быть, прописать это в соответствующих нормативных документах, о том, чтобы без маски пассажиров не пускать в общественный транспорт. К сожалению, сегодня, как показывает практика, у нас водитель в маске, а все, кто находятся в транспорте – нет, единичные случаи людей в масках», – обратилась Пеньковская к главе республики Сергею Аксенову.

По ее словам, необходимо «отрегулировать масочный режим в общественных местах».В свою очередь Аксенов поддержал инициативу Роспотребнадзора.

«Уважаемые крымчане, это должен быть общественный договор между властью и обществом. Пожалуйста, помогите нам и себе. Рост количества больных от Минздрава и Роспотребнадора не зависит, только от внутренней дисциплины: мытье рук, ношение маски, соблюдение социальной дистанции», – сказал глава РК.

Как сообщалось, за минувшие сутки в Республике Крым зарегистрировано 90 случаев коронавируса. 55 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 17 – при скрининге здорового населения, четыре случая – завозные из Украины.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 4564 случая коронавируса. Выздоровели 2808 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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