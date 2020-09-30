Общество
Какой сегодня праздник 30 сентября
фото © pixabay.com
Сегодня, 30 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День памяти святых мучениц Веры, Надежды и Любови и матери их Софии
Ежегодно 30 сентября по новому стилю православные христиане отмечают День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Во 2 веке, в царствование императора Адриана (117—138) в Риме жила благочестивая вдова София (София значит премудрость). У нее были три дочери, Вера, Надежда и Любовь, носившие имена трех главных христианских добродетелей. Будучи глубоко верующей христианкой, София воспитала дочерей в любви к Богу, уча не привязываться к земным благам.
Слух о принадлежности этого семейства к христианству дошел до императора, и он пожелал лично увидеть трех сестер и воспитавшую их мать. Все четверо предстали перед императором и безбоязненно исповедали веру во Христа, воскресшего из мертвых и дающего вечную жизнь всем верующим в Него.
День Интернета в России (День Рунета)
Ежегодно 30 сентября в России отмечается День интернета.
Все началось с того, что в 1998 году московская фирма IT Infoart Stars разослала фирмам и организациям предложение поддержать инициативу, состоящую из двух пунктов: назначить 30 сентября «Днем интернета», ежегодно его праздновать и провести «перепись населения русскоязычного интернета».
В 1998 году Всемирный день интернета санкционирован папой Иоанном Павлом II. Святой покровитель интернета пока еще не утвержден официально, хотя с 2003 года таким считается святой Исидор Севильский, испанский епископ, живший в 560—636 годах. Его считают первым энциклопедистом, который оказал значительное влияние на историю средних веков.
Всесветные бабьи именины
Православные в этот день отмечают память четырех мучениц - Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Согласно преданию, София была вдовой и воспитывала своих дочерей в христианском благочестии. Узнав об этом, император попытался обратить их в язычество - сначала уговорами и подарками, а затем угрозами.
Также сегодня, 30 сентября, отмечают такие праздники:
- Международный день переводчика (International Translation Day)
- День освобождения Карелии от фашистских захватчиков
- День ортодонта
- День специальных моторизованных воинских частей (СМВЧ) МВД РФ
- День усыновления в Украине
- Всеукраинский день библиотек
- День мурлыканья и потягивания
- День улета
- День кей-поперов (K-Pop Day)
- Международный день права на богохульство (International Blasphemy Rights Day)
- Международный день подкастов (International Podcast Day)
- День любви к людям (National Love People Day) в США
- День жевательной резинки (National Chewing Gum Day) в США
- День мальчика в Польше
- День горячего глинтвейна (Hot Mulled Cider Day) в США
Сегодня именины празднуют: Феодотия, Илья, Зенон, Софья, Мирон, Нил, Лукия, Патермуфий, Агафоклия, Вера, Любовь, Надежда, Пелей, Том.
Что происходило 30 сентября в прошлые годы
1472 - появление первой печатной книгиБиблии, работа выполнена Иоганном Гутенбергом в Майнце.
1809 - заключение кабального договора между индейцами и американцами в Форт Уэйне, в результате коренные жители Америки уступили 3 миллиона акров своей земли.
1813 - провозглашение независимости Парагвая.
1902 - выдан патент на искусственный шелк (вискоза).
1929 - первая телетрансляцию английской службы «Би-би-си».
1945 - поражение войск НКВД в столкновении с подразделениями УПА под Угневым.
1980 - первая сертификация пакетной технологии передачи данных Ethernet.
1980 - появление в Израиле новой валютышекель.
1984 - произошла стыковка западной и восточной ветвей Байкало-Амурской магистрали (БАМа).
1992 - отправлен в отставку первый премьер-министр независимой Украины Виталий Фокин.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 30 сентября. Какие праздники будут завтра?
Ранее Новости Крыма сообщали:
Поклонская в Крыму боролась со змеями и тараканами. Депутат Госдумы России приняла участие в реалити-шоу, которое снимает региональный телеканал.
Какой сегодня праздник 28 сентября. Сегодня, 28 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 27 сентября. Сегодня, 27 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 26 сентября. Сегодня, 26 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Уехавший в Киев ректор Крымского университета внесен в реестр коррупционеров
Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК)Украины сообщает о внесении в реестр коррупционеров исполняющего обязанности ректора Таврического Национального Университета имени В. И. Вернадского Владимира Казарина.
Уйдут ли школьники Крыма на двойные каникулы
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение отправить школьников на двухнедельные каникулы из-за ухудшения ситуации с COVID-19 и ОРВИ.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Двигаемся к сотне в день: сводка по новым заражениям в Крыму
За 28 сентября на территории Республики Крым подтверждено 87 новых случаев коронавирусной инфекции.
16 часов назад
Сразу три человека с COVID-19 скончались в Крыму
16 часов назад
Уйдут ли школьники Крыма на двойные каникулы
7 часов назад
Аксенов поручил выкупать у частников скважины в Крыму
17 часов назад
В Крыму найдены два дома и улица римского времени
В ходе археологической раскопок античного города Акра в Крыму были обнаружены два дома и улица, которые относятся к римскому времени.