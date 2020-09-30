Как изменится жизнь крымчан в октябре

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В октябре многие крымчане начнут больше платить за домашний интернет и получать соцвыплаты только на карты платежной системы «Мир». А еще во всех ресторанах страны запретят курить кальяны и усилят контроль за работой микрофинансовых организаций и ломбардов.

С начала месяца Южная пригородная пассажирская компания предоставит клиентам возможность экономить на ж/д поездках. С четверга пассажиры могут оформлять проездные абонементы на междугородние поездки сроком от 5 дней до года. Те, кто регулярно пользуется электричками, могут приобрести абонемент «рабочего дня». Он оформляется на месяц, полгода или год.

На сегодня для крымчан и туристов доступны направления Симферополь - Феодосия, Соленое Озеро – Евпатория, Керчь – Анапа, Симферополь – Севастополь, Симферополь – Евпатория, Симферополь – Соленое озеро, Джанкой – Керчь, Керчь – Феодосия, Феодосия – Армянск, Севастополь – Евпатория.

Несколько крымских провайдеров предупредили, что собираются повысить стоимость интернет-услуг в октябре. Ранее некоторые компании подтвердили РИА Новости Крым свои намерения увеличить тарифы в пределах 100 рублей. Изменение цены будет зависеть от тарифного плана.

Массовое подорожание провайдеры объясняют затратами на реализацию антитеррористического законодательства.

С 1 октября пенсионерам, безработным, мамам в декрете и льготникам начнут перечислять социальные выплаты исключительно на те банковские карты, которые подключены к системе «Мир». Согласно нововведению, кроме выплат Пенсионного фонда РФ, на эти карты будут переводить средства для получателей пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком, по безработице, а также ежемесячные выплаты многодетным семьям и на детей с 3 до 7 лет.

В Госдуме ранее пояснили, что решение внести изменения в законодательство обусловлено необходимостью защитить средства россиян и предоставить им гарантии, которых не дают системы Visa и MasterCard.

В России повышают страховое возмещение вкладов с 1,4 тыс. рублей до 10 тыс. рублей. Вступающий с октября закон защитит тех людей, которые хранили на счетах банков крупные суммы, но лишились возможности вернуть средства из-за отзыва у банка лицензии.

Вернуть в полном объеме средства смогут те, кто хранил в банке средства от продажи квартиры, земли или после получения наследства. Либо не обналичил деньги после получения страховых и социальных выплат, пособий, компенсаций. Вкладчики имеют право на получение повышенного возмещения при наступлении страхового случая не позднее трех месяцев с момента размещения средств на счете.

Также с начала месяца Роскомнадзор начнет блокировать мобильные приложения, которые нарушают авторские права. Нарушителям будет приходить уведомление о размещении таких приложений.

Закон позволяет блокировать пиратский контент в мобильных приложениях в течение одного дня после заявления правообладателя и по решению суда.

С октября излишне оплаченные налоги можно будет перенаправить в счет уплаты любого другого налога. Ранее действовало ограничение, согласно которому такую переплату можно было заплатить только в счет налога того же вида.Это касается также пеней и штрафов.

С 12 октября в России усилят контроль за микрофинансовыми организациями.

Центробанк получит возможность ограничивать работу МФО, если те не будут выполнять предписания регулятора или попытаются помешать проведению проверки организации. Если ЦБ принимает решение об ограничении деятельности компании, то МФО должна предупредить клиентов о предписании банка.

Что касается ломбардов, то так могут называться только те организации, которые внесены в Росреестр. По новым правилам, ломбард не может занять больше денег, чем стоимость вещи, которую заложил клиент. Товары стоимостью более 300 тыс. рублей должны продаваться только на открытых торгах.

Чтобы стать гражданином РФ, иностранцам предстоит пройти дактилоскопическую регистрацию, то есть добровольно сделать снимки отпечатков пальцев.

Как сообщается на сайте Госдумы, иностранцы, имеющие трудоспособных детей-россиян, смогут в упрощенном порядке получить гражданство страны.Изменения в закон также вступают 12 октября.

С 30 октября во всех ресторанах и кафе страны запретят курить кальяны и другую никотиносодержащую продукцию. Тем не менее, курение будет по-прежнему разрешено в специальных кальянных.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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