Имущество Крымского винодельческого завода оценили всего в 22,6 млн рублей

Имущество приватизируемого госпредприятия «Крымский винодельческий завод» оценили в 22,6 млн рублей.

Об этом сказано в распоряжении Совмина, опубликованном на портале правительства республики.

«Предоставить согласие на отчуждение путем проведения аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений, недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымский винодельческий завод», общей начальной минимальной стоимостью 18 047 484 рубля», – сказано в тексте распоряжения.

Эта сумма касается 17 объектов предприятия, расположенного в поселке Черноморское на северо-западе Крыма. Еще 24 объекта ГУП, расположенные в Красногвардейском районе, оценены в 4,6 млн рублей. Участнику аукциона для приобретения имущества завода предстоит внести задаток размере 50% от начальной стоимости объекта.

Отчуждение объекта из госсобственности парламент Крыма согласовал на заседании 23 сентября.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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