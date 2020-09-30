Бизнес
Имущество Крымского винодельческого завода оценили всего в 22,6 млн рублей
Имущество приватизируемого госпредприятия «Крымский винодельческий завод» оценили в 22,6 млн рублей.
Об этом сказано в распоряжении Совмина, опубликованном на портале правительства республики.
«Предоставить согласие на отчуждение путем проведения аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений, недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымский винодельческий завод», общей начальной минимальной стоимостью 18 047 484 рубля», – сказано в тексте распоряжения.
Эта сумма касается 17 объектов предприятия, расположенного в поселке Черноморское на северо-западе Крыма. Еще 24 объекта ГУП, расположенные в Красногвардейском районе, оценены в 4,6 млн рублей. Участнику аукциона для приобретения имущества завода предстоит внести задаток размере 50% от начальной стоимости объекта.
Отчуждение объекта из госсобственности парламент Крыма согласовал на заседании 23 сентября.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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