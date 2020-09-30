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Происшествия

Хорошо посидели: симферополец лишился крупной суммы денег и часов

Житель Симферополя обратился в полицию с заявлением о краже денег и личных вещей.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Мужчина уточнил, что у него украли 60 тысяч рублей с банковской карты, а также мобильный телефон стоимостью за 10 тысяч рублей и наручные часы стоимостью 5 тысяч рублей.

«Выяснилось, что молодой человек в одном из баров Симферополя познакомился с компанией. В ходе совместной вечеринки, он сообщил им пин-код от своей карты. Уже под утро, примерно в 7 часов, на выходе из заведения мужчину ударили по голове».

Новые знакомые воспользовались ситуацией и сняли с карты все деньги, после чего положили ее в карман владельцу. Еще один предприимчивый местный житель похитил у молодого человека мобильный телефон и снял с руки наручные часы.

Следственный отдел возбудил уголовные дела, за которые преступникам грозит до шести и пяти лет соответственно.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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