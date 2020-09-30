Джанкоец хотел купить права, а получил срок

Джанкойский районный суд Республики Крым вынес приговор жителю Джанкойского района за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника).

Согласно материалам уголовного дела, 35-летний джанкоец в ноябре 2019 года обратился к своему знакомому с просьбой оказать содействие в положительном решении вопроса по открытию категорий «А1» и «С» и получении водительского удостоверения с указанными категориями без прохождения соответствующего обучения и последующей сдачи квалификационного экзамена на получение водительского удостоверения на право управления транспортными средствами за денежное вознаграждение.

Знакомый, в свою очередь, отметил наличие «связей» в МРЭО, подтвердил реализацию идеи за определенную денежную сумму и предложил себя в качестве посредника.После достижения договоренностей посредник лично получил деньги в размере 15 тысяч рублей — для дальнейшей передачи должностным лицам МРЭО.

Однако завершению преступного умысла джанкойца, направленного на дачу взятки через посредника должностным лицам органов внутренних дел за совершение с их стороны заведомо незаконных действий, помешала корыстная натура его знакомого. Получив денежные средства в сумме 15 тысяч рублей, оказывать посредническую услугу тот никому не намеревался, напротив, похитившими путем обмана деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Возмущенный поступком знакомого, джанкоец написал на него заявление в полицию, обвинив в совершении мошеннический действий.

После подачи заявления джанкоец одновременно со статусом потерпевшего приобрел статус обвиняемого.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину.

Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая личность подсудимого, наличие у него на иждивении двоих малолетних детей, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

Наряду с этим, суд пришел к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания и постановил считать назначенное наказание условным, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, в течение которого он своим поведением должен доказать свое исправление.

Приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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