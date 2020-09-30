Двое жителей Феодосии украли у винно-коньячного завода три центнера винограда

Полицейские в Феодосии задержали двух подозреваемых в краже винограда с полей местного завода коньяков и вин.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В дежурную часть феодосийской полиции поступили сообщения от представителя завода коньяков и вин, который сообщил, что двое неизвестных мужчин похитили с полей виноградника грозди: в первом случае 120 килограммов, во втором – 180 килограммов.

Охранник, заметивший нарушителей, вызывал полицию. Прибывшие правоохранители установили, что первый злоумышленник – ранее не судимый 47-летний феодосиец, а второй, 55-летний местный житель, до этого уже был судим.

Оба подозреваемых говорили одно: во время прогулки увидели поспевшие гроздья винограда и решили собрать для себя. Вернувшись домой, каждый мужчина взял пакеты и снова отправился на виноградник за добычей. В первом случае злоумышленник наполнил пять пакетов сочными гроздьями, причинив ущерб винно-коньячному заводу на сумму 12 000 рублей. Второй мужчина собрал еще больше винограда. К разочарованию злоумышленников, виноградник был охраняемым.

Отделом дознания ОМВД России по г. Феодосии по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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