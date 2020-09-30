Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 79.2
воздух +19
море +22

Коронавирус в Крыму

Четыре человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за сутки

10:34 среда, 30 сентября 2020

Четыре человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом сообщается на сайте минздрава республики.

Общее количество граждан с подтвержденным COVID-19, умерших с начала пандемии, составило 66.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 4564 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2808 человек, из них 28 за последние сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ученые назвали причины ошибок тестов на COVID-19. Исследователи из Франции попытались выяснить причину частых ошибок ПЦР-тестов на COVID-19.

Россияне опять начали скупать лимоны и маски. Спрос на медицинские маски, перчатки, имбирь и лимон в России в сентябре повысился более чем на треть по сравнению с августом.

Губернатор Севастополя решил привиться от коронавируса. Это произойдет после поступления российской вакцины в массовое производство.

Стабильно много: сводка по COVID-19 в Севастополе за сутки. По состоянию на утро 29 сентября в Севастополе был зарегистрирован 21 новый случай заболевания COVID-19 за сутки.

Коронавирус в Крыму
Все больше и больше: в Крыму 90 новых заражений за сутки

Все больше и больше: в Крыму 90 новых заражений за сутки

За 29 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 90 случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Ученые назвали причины ошибок тестов на COVID-19

Ученые назвали причины ошибок тестов на COVID-19

Исследователи из Франции попытались выяснить причину частых ошибок ПЦР-тестов на COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Вакцина от 23 штаммов пневмококка поможет не заболеть коронавирусом

Вакцина от 23 штаммов пневмококка поможет не заболеть коронавирусом

Ученые назвали препараты, которые лучше всего подходят детям и взрослым, чтобы не заразиться и избежать тяжелых осложнений при коронавирусе.

Власть
В Симферополе строят канализационный коллектор за 11,5 млрд рублей

В Симферополе строят канализационный коллектор за 11,5 млрд рублей

В крымской столице продолжается строительство канализационного коллектора глубокого заложения. Уже построено 2708 метров туннеля, а его общая длина составит около 17 км.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации