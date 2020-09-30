Четыре человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за сутки

Четыре человека с подтвержденным коронавирусом скончались в Крыму за минувшие сутки.

Об этом сообщается на сайте минздрава республики.

Общее количество граждан с подтвержденным COVID-19, умерших с начала пандемии, составило 66.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 4564 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2808 человек, из них 28 за последние сутки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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