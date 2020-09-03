Жители Симферополя сообщили, что готовы делиться водой из своих скважин

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Жители симферопольского микрорайона Каменка сообщили о готовности делиться водой на время ограничений.

Об этом рассказала одна из координаторов инициативной группы данного микрорайона Екатерина Артемина.

«У нас все пользуются скважинами, часть жителей пользуется привозной водой. Мы решили поддержать жителей города и предложили свою помощь. Мы договорились с соседями, обсудили, кто готов какой литраж воды давать ежедневно: кто-то 50 литров, кто-то 100. Мы предложили жителям приезжать и брать воду абсолютно бесплатно, если не успел набрать. Не могу сказать, что это пользуются нереальным спросом, но люди обращаются», – сообщила Екатерина Артемина.

Она рассказала, что в социальных сетях можно найти группу Каменки и написать туда свой запрос.

С полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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