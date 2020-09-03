Запасов воды в Симферополе с учетом экономии осталось на два месяца

Запасов воды для обеспечения столицы Крыма осталось на два месяца. Если возобновить подачу горячей воды, этот срок сократится до месяца.

Об этом в интервью «Крымской газете» рассказал гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

— Отключение горячей воды экономит 7 тысяч кубометров в сутки. Это настолько много, что мы не можем не считаться с такой экономией. Сейчас запасов воды осталось на два месяца, если возобновим подачу горячей воды, ее останется примерно на месяц. Не думаю, что такой вариант кого-то устроит, — сказал Баженов.

Он напомнил, что для наполнения водохранилищ осадки должны выпасть в горах, на северном склоне основной гряды Крымских гор – на Чатыр-Даге, Демерджи, под Караби-яйлой и Бабуган-яйлой. То есть там, где «находится поверхность водостока».

По словам Баженова, дожди в других районах ситуацию не исправят.

— Причем желательно, чтобы это был не ливень, когда вода просто скатывается в водохранилища, а моросящий дождь. Если он идет долго, то начинает заполнять карстовые слои, и они потом месяцами отдают влагу по системе сообщающихся сосудов,- объяснил гендиректор предприятия.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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