Водный кризис
Развитие сюжета: Крымчан предупредили: вода по графику - это надолго ● Путин пообещал помочь решить вопрос с водой в Севастополе ● Ученые рассказали, как спасти Севастополь от дефицита воды ● В «Воде Крыма» рассказали о новых скважинах для Симферополя ● Власти Крыма рассказали, какие больницы в Симферополе не будут отключать от водоснабжения
Запасов воды в Симферополе с учетом экономии осталось на два месяца
Запасов воды для обеспечения столицы Крыма осталось на два месяца. Если возобновить подачу горячей воды, этот срок сократится до месяца.
Об этом в интервью «Крымской газете» рассказал гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.
— Отключение горячей воды экономит 7 тысяч кубометров в сутки. Это настолько много, что мы не можем не считаться с такой экономией. Сейчас запасов воды осталось на два месяца, если возобновим подачу горячей воды, ее останется примерно на месяц. Не думаю, что такой вариант кого-то устроит, — сказал Баженов.
Он напомнил, что для наполнения водохранилищ осадки должны выпасть в горах, на северном склоне основной гряды Крымских гор – на Чатыр-Даге, Демерджи, под Караби-яйлой и Бабуган-яйлой. То есть там, где «находится поверхность водостока».
По словам Баженова, дожди в других районах ситуацию не исправят.
— Причем желательно, чтобы это был не ливень, когда вода просто скатывается в водохранилища, а моросящий дождь. Если он идет долго, то начинает заполнять карстовые слои, и они потом месяцами отдают влагу по системе сообщающихся сосудов,- объяснил гендиректор предприятия.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Ученые рассказали, как спасти Севастополь от дефицита воды. Ученые из Севастополя просчитали способы избавления города от дефицита воды, который становится особенно острой проблемой в маловодные годы, каким выдался и 2020-й.
В Алуште до конца года обещают отремонтировать Приморский парк. Приморский парк в Алуште должен быть отремонтирован до конца 2020 года.
В «Воде Крыма» рассказали о новых скважинах для Симферополя. В Симферопольском районе в ближайшее время планируется пробурить четыре скважины с общим дебетом порядка 10 тысяч кубометров в сутки.
Власти Крыма рассказали, какие больницы в Симферополе не будут отключать от водоснабжения. Глава ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что в Симферополе 7-я городская больница и 2-й роддом, которые принимают пациентов с COVID-19, не будут отключать от водоснабжения.
Не в больницах: пациентов с легкой формой коронавируса в Крыму будут лечить в обсерваторах
Пациентов, у которых COVID-19 протекает в легкой форме, в Крыму будут лечить амбулаторно – в обсерваторах.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Крымчан предупредили: вода по графику - это надолго
При худшем из возможных сценариев Крым может застрять в режиме жестких водных ограничений года на полтора.
Холодный фронт принесет в Крым грозы и ливни
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на вторую половину пятницы и всю субботу из-за холодного фронта, который принесет непогоду.
14 часов назад
В Крыму еще четыре десятка новых заражений коронавирусом
18 часов назад
В Крыму насмерть сбили двоих пешеходов
14 часов назад
Украина планирует окружить Крым своими ракетными комплексами
Украинские власти в 2021 году планируют развернуть три дивизиона ракетных комплексов, оснащаемых крылатыми ракетами, на побережье Азовского и Черного море.