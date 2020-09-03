Воспитанники крымского дома ребенка не получали специализированное питание

Специалисты аппарата детского омбудсмена и врачи завершили проверки в республиканском специализированном доме ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка» и Белогорском доме-интернате для детей-инвалидов.

Выяснилось, что 80 воспитанников «Елочки» не получали специализированное питание, в котором нуждаются, сообщила сегодня пресс-служба уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«Окончательные результаты будут даны после подробного анализа всех нарушений, выявленных в детских учреждениях республики. Вместе с тем уже можно отметить выявленные системные нарушения. В частности, 80 воспитанников дома ребенка «Елочка», которые нуждаются в специализированном питании, не получали его, так как не была разработана и подобрана необходимая программа питания из-за отсутствия специалиста. Кроме того, родители этих детей, в том числе и приемные, даже не знают, что их детям необходима особая программа питания, при этом они отмечали, что дети не доедали», – говорится в сообщении.

Также проверяющие выяснили, что в Белогорском доме-интернате для детей-инвалидов не хватает врачей на всех 113 воспитанников, вследствие чего дети с ограниченными возможностями здоровья и различными заболеваниями фактически не могут получить необходимую квалифицированную медицинскую помощь и специализированные реабилитационные программы.

«Мы видим, что едва выйдя из стен детского дома-интерната, ребенок начинает набирать вес. Значит, этот вопрос можно было решить, но его не решали. И это страшно. К сожалению, подобные нарушения, цена которым – детские судьбы и их здоровье, не только в Крыму», – подчеркнула Кузнецова, отметив, что находится на связи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Проверки указанных учреждений инициированы в связи с появлением в социальных сетях информации об истощенном двухлетнем мальчике, который ранее находился в доме ребенка «Елочка», где, по мнению опекуна, за ним не был организован надлежащий уход.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Московская проверка детских домов-интернатов Крыма закончилась скандалом. Ревизоры федерального детского омбудсмена Анны Кузнецовой выявили, что воспитанники крымских домов-интернатов не доедали, не получали достаточную квалифицированную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

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