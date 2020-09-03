Водный кризис
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Власти обещают залить Крым искусственными дождями
фото © Новости Крыма
Центральная аэрологическая обсерватория выиграла в тендере на выполнение авиационных работ по искусственному привлечению осадков в Крыму.
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на материалы госзакупок.
Цена контракта составила почти 25,5 млн рублей. Заказчиком выступает Госкомводхоз Крыма, а срок выполнения работ – середина декабря текущего года. Контракт находится в стадии подписания.
Центральная аэрологическая обсерватория создана в 1941 году, является одним из научно-исследовательских и научно-методических учреждений Росгидромета. Проводит научные исследования в таких областях как высотное зондирование атмосферы, изучение механизма образования облаков и осадков, изучение и мониторинг состояния озонового слоя Земли.
Тендер на проведение авиационных работ по искусственному привлечению осадков был объявлен в начале августа.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что Росгидромет направит в Крым самолет, способный увеличить количество осадков из дождевых облаков.
Ранее было принято решение, что из-за засухи в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах будут введены графики подачи воды. Ограничения вводятся в три этапа, первый этап начался 24 августа, второй – сегодня, а третий стартует 7 сентября. В настоящее время наполняемость Симферопольского и Партизанского водохранилищ составляет менее 20%.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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