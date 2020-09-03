Водный кризис
Развитие сюжета: Жители Симферополя сообщили, что готовы делиться водой из своих скважин ● Власти обещают залить Крым искусственными дождями ● В Симферополе вандалы разбили новую емкость для воды ● У Евпатории заберут воду для Симферополя ● Облегчить подъем воды: Аксенов потребовал быстрее чинить лифты
Власти Крыма рассказали, какие больницы в Симферополе не будут отключать от водоснабжения
Глава ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что в Симферополе 7-я городская больница и 2-й роддом, которые принимают пациентов с COVID-19, не будут отключать от водоснабжения.
Об этом он сказал во время пресс-конференции.
По словам Баженова, учреждения подключены к отдельной скважине.
Первый заместитель министра здравоохранения Крыма Ольга Растригина пояснила, что в остальных медучреждениях Симферополя установлены дополнительные емкости, которые подключены к водопроводам, и будут постоянно наполняться водой.
«То есть у нас у учреждений здравоохранения ограничений фактически не будет, происходит заполнение емкостей и вода будет всегда», – добавил глава Крыма Сергей Аксенов.
С полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.
Аксенов ранее сообщал, что не исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
У Евпатории заберут воду для Симферополя. Ситуация с обеспечением водой Симферополя настолько серьезна, что глава Крыма Сергей Аксенов был вынужден создать оперативный штаб по решению проблемы, который будет собираться дважды в неделю – по средам и пятницам.
Облегчить подъем воды: Аксенов потребовал быстрее чинить лифты. В Республике Крым не должно быть ни одного неработающего лифта, чтобы жители многоэтажек могли без сложностей поднимать емкости с водой к себе в квартиры.
В Крыму в доме с обвалившейся стеной умер ветеран войны. В селе Михайловское Нижнегорского района умер последний ветеран Второй мировой войны из местных жителей Александр Голованов. 94-летний мужчина доживал последние дни в обветшалом саманном доме.
Аксенов хочет добывать воду из испарений водохранилищ под Симферополем. Власти Крыма намерены использовать все возможные варианты решения проблемы дефицита воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах.
В Крыму еще четыре десятка новых заражений коронавирусом
За 2 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции.
Украина планирует окружить Крым своими ракетными комплексами
Украинские власти в 2021 году планируют развернуть три дивизиона ракетных комплексов, оснащаемых крылатыми ракетами, на побережье Азовского и Черного море.
СМИ: Лукашенко хотел объединить Беларусь и Украину и стать общим президентом
Бывший президент Евросовета Дональд Туск рассказал, что в 2014 году президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал европейским лидерам создать белорусско-украинский союз, чтобы остановить Россию.
Кабмин Украины принял решение о судьбе Северо-Крымского канала
Кабинет министров Украины включил в проект закона «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации» Северо-Крымский канал и Каховский магистральный канал.
31 августа
К Крыму приблизились сразу два военных самолета США
Сразу два американских самолета-разведчика были засечены в акватории Черного моря недалеко от крымского побережья.