Власти Крыма рассказали, какие больницы в Симферополе не будут отключать от водоснабжения

Глава ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что в Симферополе 7-я городская больница и 2-й роддом, которые принимают пациентов с COVID-19, не будут отключать от водоснабжения.

Об этом он сказал во время пресс-конференции.

По словам Баженова, учреждения подключены к отдельной скважине.

Первый заместитель министра здравоохранения Крыма Ольга Растригина пояснила, что в остальных медучреждениях Симферополя установлены дополнительные емкости, которые подключены к водопроводам, и будут постоянно наполняться водой.

«То есть у нас у учреждений здравоохранения ограничений фактически не будет, происходит заполнение емкостей и вода будет всегда», – добавил глава Крыма Сергей Аксенов.

С полуночи понедельника, 24 августа, в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

Аксенов ранее сообщал, что не исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

У Евпатории заберут воду для Симферополя. Ситуация с обеспечением водой Симферополя настолько серьезна, что глава Крыма Сергей Аксенов был вынужден создать оперативный штаб по решению проблемы, который будет собираться дважды в неделю – по средам и пятницам.

Облегчить подъем воды: Аксенов потребовал быстрее чинить лифты. В Республике Крым не должно быть ни одного неработающего лифта, чтобы жители многоэтажек могли без сложностей поднимать емкости с водой к себе в квартиры.

В Крыму в доме с обвалившейся стеной умер ветеран войны. В селе Михайловское Нижнегорского района умер последний ветеран Второй мировой войны из местных жителей Александр Голованов. 94-летний мужчина доживал последние дни в обветшалом саманном доме.

Аксенов хочет добывать воду из испарений водохранилищ под Симферополем. Власти Крыма намерены использовать все возможные варианты решения проблемы дефицита воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах.