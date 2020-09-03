Водный кризис
Развитие сюжета: Власти Крыма рассказали, какие больницы в Симферополе не будут отключать от водоснабжения ● Жители Симферополя сообщили, что готовы делиться водой из своих скважин ● Власти обещают залить Крым искусственными дождями ● В Симферополе вандалы разбили новую емкость для воды ● У Евпатории заберут воду для Симферополя
В «Воде Крыма» рассказали о новых скважинах для Симферополя
В Симферопольском районе в ближайшее время планируется пробурить четыре скважины с общим дебетом порядка 10 тысяч кубометров в сутки.
Об этом сообщил генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов на совещании по водообеспечению Симферополя, Бахчисарайского и Симферопольского районов.
«Сегодня идут очень серьезные работы, у нас еще на подходе четыре скважины от села Табачное до села Раздольное в западной части Симферопольского района с плановым дебетом 8,9 (тысяч кубометров). Но, думаю, десятку (десять тысяч кубометров – ред.) я оттуда поднимать буду», - сказал он.
Баженов добавил, что в ближайшие дни будут введены в эксплуатацию дополнительные пять скважин на Ивановском водозаборе, которые в сумме будут давать дополнительно пять тысяч кубометров воды в сутки.
Переход на ограниченный режим водопотребления проводится в три этапа. Первый начался 24 августа, второй стартует в среду. На втором этапе часть районов Симферополя перейдет на дневное обеспечение водой (с 6:00 до 23:00), остальные продолжат получать воду два раза в день по несколько часов. На третьем этапе утвержденные ранее графики будут сокращаться по часам.
Продолжительность ограничений будет зависеть от наполняемости водохранилищ.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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