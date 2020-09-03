В «Воде Крыма» рассказали о новых скважинах для Симферополя

В Симферопольском районе в ближайшее время планируется пробурить четыре скважины с общим дебетом порядка 10 тысяч кубометров в сутки.

Об этом сообщил генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов на совещании по водообеспечению Симферополя, Бахчисарайского и Симферопольского районов.

«Сегодня идут очень серьезные работы, у нас еще на подходе четыре скважины от села Табачное до села Раздольное в западной части Симферопольского района с плановым дебетом 8,9 (тысяч кубометров). Но, думаю, десятку (десять тысяч кубометров – ред.) я оттуда поднимать буду», - сказал он.

Баженов добавил, что в ближайшие дни будут введены в эксплуатацию дополнительные пять скважин на Ивановском водозаборе, которые в сумме будут давать дополнительно пять тысяч кубометров воды в сутки.

Переход на ограниченный режим водопотребления проводится в три этапа. Первый начался 24 августа, второй стартует в среду. На втором этапе часть районов Симферополя перейдет на дневное обеспечение водой (с 6:00 до 23:00), остальные продолжат получать воду два раза в день по несколько часов. На третьем этапе утвержденные ранее графики будут сокращаться по часам.

Продолжительность ограничений будет зависеть от наполняемости водохранилищ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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