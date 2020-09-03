В Симферополе вандалы разбили новую емкость для воды

В крымской столице вандалы уже успели разбить недавно установленную емкость для воды.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Инцидент произошел в районе Буденовского рынка на ул. Рубцова. Как сообщают местные жители, бочка простояла целой менее суток.

Напомним, ранее глава администрации Симферополя Елена Проценко заявила, что ответственных за резервуары воды назначат из числа старших домов и активистов ТОС.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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