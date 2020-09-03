Водный кризис
Развитие сюжета: У Евпатории заберут воду для Симферополя ● Облегчить подъем воды: Аксенов потребовал быстрее чинить лифты ● «Дефицит воды в Крыму»: в ООН рассказали, что на самом деле ответили Поклонской ● Аксенов хочет добывать воду из испарений водохранилищ под Симферополем ● Емкости с водой в Симферополе будут охранять жители ближайших домов
В Симферополе вандалы разбили новую емкость для воды
В крымской столице вандалы уже успели разбить недавно установленную емкость для воды.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
Инцидент произошел в районе Буденовского рынка на ул. Рубцова. Как сообщают местные жители, бочка простояла целой менее суток.
Напомним, ранее глава администрации Симферополя Елена Проценко заявила, что ответственных за резервуары воды назначат из числа старших домов и активистов ТОС.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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