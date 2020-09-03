В Симферополе отчим пырнул ножом пасынка, защищая младшего сына

Сотрудники симферопольской полиции раскрыли два тяжких преступления, связанных с нанесением тяжких телесных повреждений.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

Ночью бригада скорой помощи доставила в городскую больницу 32-летнего местного жителя с ножевым ранением правого легкого.

На место совершения преступления незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Оперативники задержали подозреваемого в нанесении тяжкого телесного повреждения, а также изъяли вещественное доказательство – кухонный нож со следами крови потерпевшего. Подозреваемым оказался ранее не судимый 64-летний отчим потерпевшего.

При выяснении обстоятельств произошедшего правоохранители установили: после употребления в кругу семьи алкогольных напитков между старшим и младшим братом завязался конфликт, переросший в драку. Пытаясь ее пресечь и защитить младшего сына, отчим нанес кухонным ножом ранение пасынку.

Следственным подразделением отдела полиции «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Еще одно тяжкое преступление произошло в поселке ГРЭС. Один из жителей дома приревновал свою жену к соседу. Между мужчинами произошел конфликт, который закончился для соседа множественными тяжкими повреждениями головы и туловища.

Оперуполномоченными уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан ранее не судимый 28-летний местный житель.

Следователем отдела полиции «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст.111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Подозреваемому может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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