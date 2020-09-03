Власть
В Симферополе назначили главного архитектора города
В администрации Симферополя назначили начальника департамента архитектуры и градостроительства. Им стал Олег Коробчук.
Информация об этом размещена на сайте администрации.
«Хочу представить Коробчука Олега Николаевича, который будет возглавлять вновь созданное структурное подразделение – департамент архитектуры и градостроительства. Нам необходимы качественно новые подходы по преобразованию и формированию целостного архитектурного облика города. Уверена, что Олег Николаевич, как архитектор крымской столицы, который имеет достаточный опыт работы в этой области, быстро включится в работу и сможет на высоком профессиональном уровне выполнять поставленные задачи», – отметила глава Симферополя Елена Проценко.
Сообщается, что Коробчук работал в коммерческих организациях в должности инженера-проектировщика, главного архитектора, генерального директора. До последнего назначения занимал должность начальника отдела помощников и советников главы администрации Симферополя.
Накануне сообщалось, что у главы администрации Симферополя появился новый заместитель – Валентин Демидов.
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