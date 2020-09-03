Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.4
воздух +22
море +26

Власть

В Симферополе назначили главного архитектора города

В администрации Симферополя назначили начальника департамента архитектуры и градостроительства. Им стал Олег Коробчук.

Информация об этом размещена на сайте администрации.

«Хочу представить Коробчука Олега Николаевича, который будет возглавлять вновь созданное структурное подразделение – департамент архитектуры и градостроительства. Нам необходимы качественно новые подходы по преобразованию и формированию целостного архитектурного облика города. Уверена, что Олег Николаевич, как архитектор крымской столицы, который имеет достаточный опыт работы в этой области, быстро включится в работу и сможет на высоком профессиональном уровне выполнять поставленные задачи», – отметила глава Симферополя Елена Проценко.

Сообщается, что Коробчук работал в коммерческих организациях в должности инженера-проектировщика, главного архитектора, генерального директора. До последнего назначения занимал должность начальника отдела помощников и советников главы администрации Симферополя.

Накануне сообщалось, что у главы администрации Симферополя появился новый заместитель – Валентин Демидов.

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Дефицит воды в Крыму»: в ООН рассказали, что на самом деле ответили Поклонской. В ООН дали пояснения на информацию депутата Госдумы России, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая утверждает, что в организации «признали ее статус представителя крымчан в российском парламенте».

В администрации Симферополя появился вице-мэр - призрак. В администрации Симферополя появился вице-мэр – призрак: все его видят, но официально его не существует.

Тихановская уточнила свою позицию по Крыму. Участник президентских выборов в Беларуси заявила, что у белорусов есть разные мнения по этому поводу и она не хотела бы, чтобы этот вопрос разъединял.

Имидж Развожаева трещит по швам: мэр не отвечает на неудобные вопросы. ВРИО губернатора Севастополя Михаил Развожаев не хочет отвечать на неудобные вопросы. Его пиарщики от этого тоже уклоняются, используя всевозможные предлоги.

Коронавирус в Крыму
Не в больницах: пациентов с легкой формой коронавируса в Крыму будут лечить в обсерваторах

Не в больницах: пациентов с легкой формой коронавируса в Крыму будут лечить в обсерваторах

Пациентов, у которых COVID-19 протекает в легкой форме, в Крыму будут лечить амбулаторно – в обсерваторах.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Водный кризис
Крымчан предупредили: вода по графику - это надолго

Крымчан предупредили: вода по графику - это надолго

При худшем из возможных сценариев Крым может застрять в режиме жестких водных ограничений года на полтора.

Власть
Украина планирует окружить Крым своими ракетными комплексами

Украина планирует окружить Крым своими ракетными комплексами

Украинские власти в 2021 году планируют развернуть три дивизиона ракетных комплексов, оснащаемых крылатыми ракетами, на побережье Азовского и Черного море.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации