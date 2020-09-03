В Севастополе сотрудник реестра «отписывал» желающим чужие дома и земли

В Севастополе бывший государственный регистратор Севреестра обвиняется в превышении должностных полномочий и фальсификации сведений единых госреестров.

По версии следствия, в сентябре 2017 года сотрудник ведомства, не имея законных полномочий, «помог» зарегистрировать право собственности на земельный участок площадью 7,2 га одному из садовых товариществ города. Таким образом бюджету города был нанесен ущерб в размере 54,6 млн рублей, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Кроме этого, летом того же года регистратор внес ложные данные о погашении ипотеки и снятии обременения со здания площадью 8,5 тысяч кв.м. Впоследствии право собственности на объект было отчуждено третьим лицам. Тем самым юридическому лицу, которое являлось залогодержателем здания, был причинен ущерб в размере 35,6 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский райсуд для рассмотрения по существу.

Напомним, это не первое уголовное дело, которое за последний год было заведено на бывших сотрудников управления госрегистрации права и кадастра.

Так, ранее Гагаринским райсудом был вынесен приговор в отношении экс-сотрудника Севреестра, который попался на получении взятки через посредника. Он был задержан на парковке у торгового центра «Муссон» сразу после незаконного получения денег.

Весной этого года в нормативных актах ведомства прокуратурой были обнаружены коррупциогенные факторы.

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