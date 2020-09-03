Власть
В Севастополе чиновник от экологии скрывал миллионы дохода
Его декларация о доходах оказалась недостоверной.
Почти пять миллионов рублей неизвестного происхождения обнаружила прокуратура у директора севастопольского ГБУ «Экологический центр». Антикоррупционная проверка выясняла достоверность сведений о доходах и имуществе за 2018 год.
«Должностным лицом не отражены сведения о доходах, полученных из иных источников, в размере не менее 4,9 млн рублей», – отмечается в сообщении прокуратуры.
Учредителем данного ГБУ является Севприроднадзор, и его кадровым подразделением «не приняты меры к проверке предоставленных сведений», подчеркнули правоохранители.
ГБУС «Экоцентр» оказывает услуги в сфере экологического проектирования, экологического нормирования и экологического сопровождения. В частности, занимается разработкой проектов предельно-допустимых выбросов и проектов нормативов допустимых сбросов.
Отметим, что распоряжением губернатора от 21 марта 2018 года директором учреждения является Торчинский Владимир Борисович. Севприроднадзор до осени 2019 года возглавлял Самойлов Сергей Юрьевич.
Как уточнили в Севприроднадзоре, внесенное прокураторой представлении находится на рассмотрении, по итогам которого будут сделаны выводы. Они могут совпадать или не совпадать с выводами прокуратуры.
Проверка проводилась сотрудниками Севастопольской межрайонной природоохранной прокуратуры.
В тексте использованы материалы: Форпост
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