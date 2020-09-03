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Власть

В Крыму вводятся абонементы для пассажиров пригородных поездов

09:44 четверг, 3 сентября 2020

Пассажиры Южной пригородной пассажирской компании – оператора пригородных железнодорожных перевозок – с 1 октября 2020 года могут оформить абонементные билеты на поезда.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Абонементы можно оформить на срок 5, 10, 15, 20, 25 дней, от одного до шести месяцев, а также на один год.

Абонементные билеты «рабочего дня» могут оформляться сроком действия от одного до шести и 12 месяцев. Они действительны для проезда в течение срока действия, указанного в билете, с понедельника по пятницу, кроме нерабочих праздничных дней.

«Стоимость абонементов начинается от 235 рублей и зависит от его вида, при этом в каждом регионе стоимость различна в зависимости от установленного тарифа, от протяженности маршрута следования, а также от срока действия билета», - говорится в сообщении.

Южная пригородная пассажирская компания начала работу 1 января 2020 года. В маршрутной сети десять направлений: Симферополь - Феодосия, Соленое Озеро – Евпатория, Керчь – Анапа, Симферополь – Севастополь, Симферополь – Евпатория, Симферополь – Соленое озеро, Джанкой – Керчь, Керчь – Феодосия, Феодосия – Армянск, Севастополь – Евпатория. С начала года поезда ЮППК перевезли свыше двух миллионов пассажиров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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