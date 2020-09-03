В Крыму вторую неделю ищут пропавшую школьницу

Сотрудники органов внутренних дел Республики Крым устанавливают местонахождение Новиченко Есении Владимировны, 21.10.2006 года рождения.

Подросток 19 августа 2020 года ушла из дома в Сакском районе в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.

Приметы: на вид 14-16 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч, губы пухлые, глаза светлые, ушные раковины оттопыренные.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей Новиченко Е.В., сообщить в Управление уголовного розыска МВД по Республике Крым по телефонам: +7-978-753-21-90, (3652) 733-611 либо 102.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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