Происшествия
В Крыму вторую неделю ищут пропавшую школьницу
Сотрудники органов внутренних дел Республики Крым устанавливают местонахождение Новиченко Есении Владимировны, 21.10.2006 года рождения.
Подросток 19 августа 2020 года ушла из дома в Сакском районе в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: на вид 14-16 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, волосы русые до плеч, губы пухлые, глаза светлые, ушные раковины оттопыренные.
Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении без вести пропавшей Новиченко Е.В., сообщить в Управление уголовного розыска МВД по Республике Крым по телефонам: +7-978-753-21-90, (3652) 733-611 либо 102.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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