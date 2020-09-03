В Крыму разыскиваюn водителя, сбившего ребенка

В Красногвардейском районе сотрудники полиции устанавливают личность водителя, который сбил 6-летнюю девочку и скрылся с места совершения ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По предварительной информации, 02.09.2020 около 20 час 30 мин. в поселке Октябрьское Красногвардейского района неустановленный водитель на мопеде, двигаясь по пешеходной аллее Парка Победы со стороны площади Советской в направлении улицы Гоголя, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2014 г.р.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила телесные повреждения, доставлена в Республиканскую детскую больницу города Симферополя.

В нарушении Правил дорожного движения, водитель мопеда скрылся с места ДТП, участником которого он является.

Полицейские обращаются к возможным свидетелем и очевидцам происшествия с просьбой сообщить имеющуюся у них информацию о водителе и транспортном средстве по телефону Дежурной части: (36556) 55-780, а также по единому телефону полиции – 102.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции призывают водителя мопеда добровольно явиться в правоохранительные органы во избежание для себя более серьезных правовых последствий.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму насмерть сбили двоих пешеходов. За прошедшие сутки на дорогах Крыма погибли два пешехода и пострадал маленький ребенок.

Туристы пострадали при опрокидывании внедорожника в горах под Судаком. Полицейские проводят проверку по факту произошедшей в горах под Судаком аварии, в результате которой туристы получили травмы.

В Симферополе вандалы разбили новую емкость для воды. В крымской столице вандалы уже успели разбить недавно установленную емкость для воды.

Девушку-инвалида, разбившую голову на набережной Саки, пытаются обвинить в пьянстве. Девушку с ограниченными возможностями, разбившую голову на набережной Саки, пытаются обвинить в пьянстве.