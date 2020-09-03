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Происшествия

В Крыму разыскиваюn водителя, сбившего ребенка

16:19 четверг, 3 сентября 2020

В Красногвардейском районе сотрудники полиции устанавливают личность водителя, который сбил 6-летнюю девочку и скрылся с места совершения ДТП.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По предварительной информации, 02.09.2020 около 20 час 30 мин. в поселке Октябрьское Красногвардейского района неустановленный водитель на мопеде, двигаясь по пешеходной аллее Парка Победы со стороны площади Советской в направлении улицы Гоголя, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2014 г.р.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочка получила телесные повреждения, доставлена в Республиканскую детскую больницу города Симферополя.

В нарушении Правил дорожного движения, водитель мопеда скрылся с места ДТП, участником которого он является.

Полицейские обращаются к возможным свидетелем и очевидцам происшествия с просьбой сообщить имеющуюся у них информацию о водителе и транспортном средстве по телефону Дежурной части: (36556) 55-780, а также по единому телефону полиции – 102.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции призывают водителя мопеда добровольно явиться в правоохранительные органы во избежание для себя более серьезных правовых последствий.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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