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Власть

В Крыму назвали самые популярные направления у абитуриентов

20:25 четверг, 3 сентября 2020

Более 20 тыс абитуриентов подали заявление на поступление в Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, при этом медицинские направления оказались самыми востребованными у поступающих.

Итоги работы приемной комиссии опубликованы на странице вуза в социальной сети Instagram.

«В этом году более 20 тыс абитуриентов подали заявление на поступление в КФУ имени В.И. Вернадского. Доля ребят из других регионов составляет более 30%. Больше всего поступило из Краснодарского края, Севастополя, Ростовской и Челябинской области, Ставропольского края и Республики Башкортостан», – говорится в сообщении.

Уточняется, что самыми популярными направлениями по числу заявлений стали лечебное дело – 2,2 тыс заявлений, педиатрия – 1,3 тыс заявлений и юриспруденция – 899 заявлений. А самой востребованной специальностью оказалась «стоматология», где на одно место претендовали 35,6 человек.

В то же время на некоторые специальности федеральный вуз открыл дополнительный набор. «На некоторых специальностях (лесное дело, строительство, агроинженерия и т.д.) с 8 по 18 сентября будет проводиться дополнительный набор», – говорится в сообщении.

Желающим попробовать свои силы второй раз требуется повторно отправить заявление и документы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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