Власть
В Крыму назвали самые популярные направления у абитуриентов
Более 20 тыс абитуриентов подали заявление на поступление в Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, при этом медицинские направления оказались самыми востребованными у поступающих.
Итоги работы приемной комиссии опубликованы на странице вуза в социальной сети Instagram.
«В этом году более 20 тыс абитуриентов подали заявление на поступление в КФУ имени В.И. Вернадского. Доля ребят из других регионов составляет более 30%. Больше всего поступило из Краснодарского края, Севастополя, Ростовской и Челябинской области, Ставропольского края и Республики Башкортостан», – говорится в сообщении.
Уточняется, что самыми популярными направлениями по числу заявлений стали лечебное дело – 2,2 тыс заявлений, педиатрия – 1,3 тыс заявлений и юриспруденция – 899 заявлений. А самой востребованной специальностью оказалась «стоматология», где на одно место претендовали 35,6 человек.
В то же время на некоторые специальности федеральный вуз открыл дополнительный набор. «На некоторых специальностях (лесное дело, строительство, агроинженерия и т.д.) с 8 по 18 сентября будет проводиться дополнительный набор», – говорится в сообщении.
Желающим попробовать свои силы второй раз требуется повторно отправить заявление и документы.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Это возмущает до жути». Скандал с ребенком в симферопольском детдоме «Елочка». В Крыму проверяют детские дома после скандала в специализированном детдоме «Елочка» в Симферополе.
В школах Севастополя появятся «говорящие термометры». Терминалы, позволяющие обработать руки антисептиком и замерять температуру тела, поставит Минпромторг.
Московская проверка детских домов-интернатов Крыма закончилась скандалом. Ревизоры федерального детского омбудсмена Анны Кузнецовой выявили, что воспитанники крымских домов-интернатов не доедали, не получали достаточную квалифицированную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.
В школах Крыма ликвидировали печное отопление и уличные туалеты. Крымские сельские школы в полной мере оборудованы современными системами отопления и теплыми туалетами.
Не в больницах: пациентов с легкой формой коронавируса в Крыму будут лечить в обсерваторах
Пациентов, у которых COVID-19 протекает в легкой форме, в Крыму будут лечить амбулаторно – в обсерваторах.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Крымчан предупредили: вода по графику - это надолго
При худшем из возможных сценариев Крым может застрять в режиме жестких водных ограничений года на полтора.
Холодный фронт принесет в Крым грозы и ливни
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на вторую половину пятницы и всю субботу из-за холодного фронта, который принесет непогоду.
7 часов назад
В Крыму еще четыре десятка новых заражений коронавирусом
11 часов назад
В Крыму насмерть сбили двоих пешеходов
7 часов назад
Украина планирует окружить Крым своими ракетными комплексами
Украинские власти в 2021 году планируют развернуть три дивизиона ракетных комплексов, оснащаемых крылатыми ракетами, на побережье Азовского и Черного море.