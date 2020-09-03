Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.4
воздух +22
море +26

Происшествия

В Крыму насмерть сбили двоих пешеходов

13:57 четверг, 3 сентября 2020

За прошедшие сутки на дорогах Крыма погибли два пешехода и пострадал маленький ребенок.

Об этом сообщили в Управлении ГИБДД МВД по Республике Крым.

Четырехлетний мальчик попал под колеса в Феодосии на улице Революционной около одиннадцати утра. По информации правоохранителей, 27-летний водитель Suzuki наехал на ребенка, когда тот перебегал проезжую часть в неположенном месте. В результате аварии мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы, ссадину на затылке.

Обе смертельные аварии произошли в вечернее время. В Красногвардейском районе водитель Волги, около половины восьмого вечера двигаясь со стороны Джанкоя в Симферополь, сбил пешехода, который находился на проезжей части. Мужчина 1981 года рождения погиб на месте.

Второй пешеход, мужчина 1967 года рождения, попал под колеса автомобиля в девятом часу вечера в Кировском районе. Водитель ВАЗ 21114, следуя из Феодосии в сторону Симферополя, не заметил переходившего дорогу человека.

По факту всех трех происшествий правоохранительные органы проведут проверку.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе вандалы разбили новую емкость для воды. В крымской столице вандалы уже успели разбить недавно установленную емкость для воды.

Девушку-инвалида, разбившую голову на набережной Саки, пытаются обвинить в пьянстве. Девушку с ограниченными возможностями, разбившую голову на набережной Саки, пытаются обвинить в пьянстве.

Мужчина упал с пятиметровой стены в реку в Крыму. Спасатели оказали помощь мужчине, который упал с пятиметровой подпорной стены в русло реки на Южном берегу Крыма, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

В Севастополе полицейский автомобиль сбил ребенка. Происшествие случилось во дворе жилого дома на проспекте Победы.

Коронавирус в Крыму
Не в больницах: пациентов с легкой формой коронавируса в Крыму будут лечить в обсерваторах

Не в больницах: пациентов с легкой формой коронавируса в Крыму будут лечить в обсерваторах

Пациентов, у которых COVID-19 протекает в легкой форме, в Крыму будут лечить амбулаторно – в обсерваторах.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Водный кризис
Крымчан предупредили: вода по графику - это надолго

Крымчан предупредили: вода по графику - это надолго

При худшем из возможных сценариев Крым может застрять в режиме жестких водных ограничений года на полтора.

Власть
Украина планирует окружить Крым своими ракетными комплексами

Украина планирует окружить Крым своими ракетными комплексами

Украинские власти в 2021 году планируют развернуть три дивизиона ракетных комплексов, оснащаемых крылатыми ракетами, на побережье Азовского и Черного море.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации