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Происшествия

В Крыму арестовали подозреваемого в краже 40 млн рублей из инкассаторской машины

18:51 четверг, 3 сентября 2020

Суд в Симферополе заключил под стражу подозреваемого в краже 40 млн рублей из инкассаторской машины.

Об этом сообщила пресс-служба МВД России со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

«Киевским районным судом Симферополя в отношении подозреваемого в хищении денег из автомобиля службы инкассации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила Волк.

Инцидент произошел в ночь на 1 сентября. Инкассаторская машина подъехала на АЗС, оттуда вышел один из сотрудников и пошел в магазин, расположенный на территории заправки. Когда он вернулся – машины не было.

Через некоторое время сотрудники МВД обнаружили автомобиль на территории заброшенного сада в километре от места происшествия. Водителя в ней не было, а упаковки, в которых перевозились деньги, были вскрыты.

Подозреваемый в совершении преступления задержан полицейскими вместе с сотрудниками управления ФСБ по Крыму. Часть похищенных средств изъята при личном досмотре, остальные – обнаружены по адресу его проживания. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о краже (часть 4 статьи 158 УК РФ).

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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