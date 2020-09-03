Происшествия
В Крыму арестовали подозреваемого в краже 40 млн рублей из инкассаторской машины
Суд в Симферополе заключил под стражу подозреваемого в краже 40 млн рублей из инкассаторской машины.
Об этом сообщила пресс-служба МВД России со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
«Киевским районным судом Симферополя в отношении подозреваемого в хищении денег из автомобиля службы инкассации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила Волк.
Инцидент произошел в ночь на 1 сентября. Инкассаторская машина подъехала на АЗС, оттуда вышел один из сотрудников и пошел в магазин, расположенный на территории заправки. Когда он вернулся – машины не было.
Через некоторое время сотрудники МВД обнаружили автомобиль на территории заброшенного сада в километре от места происшествия. Водителя в ней не было, а упаковки, в которых перевозились деньги, были вскрыты.
Подозреваемый в совершении преступления задержан полицейскими вместе с сотрудниками управления ФСБ по Крыму. Часть похищенных средств изъята при личном досмотре, остальные – обнаружены по адресу его проживания. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о краже (часть 4 статьи 158 УК РФ).
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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