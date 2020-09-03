В Алуште до конца года обещают отремонтировать Приморский парк

Приморский парк в Алуште должен быть отремонтирован до конца 2020 года.

Соответствующее распоряжение главы республики Сергея Аксенова опубликовано на сайте крымского правительства.

В документе, в частности, говорится, что муниципальный контракт по капитальному ремонту Приморского парка в Алуште обязан исполнить единственный подрядчик – индивидуальный предприниматель Роман Новиков. При этом в распоряжении оговаривается, что подрядчик обязан собственными силами выполнить не менее 10% работ по контракту.

Предельный срок благоустройства популярной у горожан общественной территории – 31 декабря 2020 года. Стоимость контракта составляет 18,73 миллиона рублей.

Как ранее сообщалось, в июле в столице республики начался следующий этап реконструкции парка культуры и отдыха «Екатерининский сад». На благоустройство территории было выделено 50 миллионов рублей. Сегодня работы близятся к завершению, открытие обновленной зеленой зоны власти города намерены провести 19 сентября.

Кроме того глава республики Сергей Аксенов заявлял, что в 2021 году очередные работы по реконструкции будут проводиться в Гагаринском парке Симферополя, а также в зеленой зоне напротив парка, возле Дома культуры профсоюзов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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