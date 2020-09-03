Украина планирует окружить Крым своими ракетными комплексами

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Украинские власти в 2021 году планируют развернуть три дивизиона ракетных комплексов, оснащаемых крылатыми ракетами, на побережье Азовского и Черного море.

С таким заявлением немногим ранее выступил командующий украинских ВМС Алексей Неижпапа.

Не так давно в армию страны был принят на вооружение новый РК «Нептун». Эти ракетные комплексы в ближайшем будущем должны будут поступить в три новых дивизиона, которые, как утверждает Неижпапа, будут дислоцированы с выходом к азовскому и черноморскому побережью.

«Сразу после разворачивания этих комплексов мы рассчитываем поставить на боевое дежурство одну из батарей, которая незамедлительно приступит к выполнению боевых задач по своему прямому назначению», - подчеркнул командующий.

Более того, высокопоставленный офицер отметил, что потенциал нового ракетного комплекса является довольно высоким. По его словам, комплексы «Нептун» представляют собой высокоточный тип вооружений и позволяет Украине войти в список передовых стран, которые самостоятельно разрабатывают крылатые ракеты.

«Я, безусловно, рад тому, что Украина вошла в когорту государств, которые способны разрабатывать и производить высокоточные виды вооружений», - подчеркнул глава ВМС Украины.

Примечательно, что российские эксперты ракетный комплекс серии «Нептун» ранее раскритиковали, отметив, что ракеты для него созданы на базе старого советского образца Х-35, который был разработан более полувека тому назад. Специалисты также добавили, что эти противокорабельные ракеты легко обнаруживаются даже самыми простыми системами ПВО и могут быть уничтожены.

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