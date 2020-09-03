Ученые рассказали, как спасти Севастополь от дефицита воды

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Ученые из Севастополя просчитали способы избавления города от дефицита воды, который становится особенно острой проблемой в маловодные годы, каким выдался и 2020-й.

Спасением для города было бы накапливание паводочных стоков рек в резервных водохранилищах, заявила старший научный сотрудник отдела гидрофизики шельфа Морского гидрофизического института РАН Роза Миньковская.

«Паводочный сток реки Бельбек в многоводный период можно было бы накапливать в Камышловской балке (возле села Верхнесадовое – ред.), а в маловодный период этот сток пускать самотеком на гидроузел. Этот проект экологически обоснован, балка практически не заселена, ее и так уже подтапливает в многоводные годы. Если это сделать, то не будет и подтопления в низовьях реки в районе Любимовки», - рассказала Роза Миньковская.

Таким же образом, по мнению ученых, стоит поступить с реками Кача и Альма – их можно пустить в Межгорное водохранилище, обеспечив город резервным запасом воды и избежав затопления в низовьях рек. Это позволит, кроме того, сэкономить и на противопаводковых мероприятиях, на которые власти вынуждены тратить деньги в многоводные годы.

«В половодье приходится строить и укреплять дамбы, проводить противопаводковые мерприятия, а это все очень дорого. Проще и эффективнее один раз построить резервное водохранилище», - добавила Миньковская.

По ее данным, в многоводные годы река Бельбек выносит в море столько же воды, сколько вмещает в себя Чернореченское водохранилище. Если сейчас по Бельбеку проходит меньше 1 миллиона кубических метров воды в год, то в годы средней водности этот показатель может доходить до 12 млн кубов, а в многоводные – все 50 млн кубов. Эту воду мы просто теряем.

«Кроме того, у нас есть подземные воды, они пока используется на 50 процентов. Их надо доразведывать. Оттуда можно взять дополнительно до 16 млн кубов в год», - говорит гидрограф.

В целом, по словам Миньковской, ситуация с водой в Севастополе лучше, чем в Крыму.

В многоводные и средние по водности годы имеющихся ресурсов хватает, но в маловодные годы наблюдается дефицит. Чернореченского водохранилища уже не хватает, потому что город разрастается, особенно северная его сторона.

Пока власти уверяют, что запасов воды в Чернореченском водохранилище хватит до декабря, и не планируют вводить график подачи пресной воды. Источники РИА Новости Крым в «Водоканале» и «Севтеплоэнерго» также пока не подтверждают планы по введению ограничений для жителей и организаций города.

При этом известно, что в конце августа в Чернореченском водохранилище оставалось 22,5 миллионов кубов воды – это примерно одна треть от его полного заполнения. Неприкосновенным считается объем запасов в 7 млн кубов, а в 2014 году в Севастополе ввели график подачи воды, когда уровень воды в Чернореченском водохранилище упал до отметки 8,7 млн кубов.

По данным крымских гидрологов, в августе 2020 года пересохли крупные реки Крымского полуострова: Альма, Черная, Бельбек и Кача. Ситуацию усложняют искусственные заторы, которые возникают в руслах рек и не дают воде проходить дальше. Регулярно такие заторы находят специалисты Севприроднадзора и Севастопольского лесхоза и расчищают их.

Как сообщалось ранее, в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах уже ввели графики подачи воды в три этапа. На последнем этапе жители будут получать воду по несколько часов в сутки. Продолжительность ограничений будет зависеть от наполняемости водохранилищ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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