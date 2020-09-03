Туристы пострадали при опрокидывании внедорожника в горах под Судаком

Полицейские проводят проверку по факту произошедшей в горах под Судаком аварии, в результате которой туристы получили травмы.

Как сообщила пресс-служба МВД, водитель внедорожника не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся.

«По предварительной информации, 27-летний водитель, который оказывал туристам услуги по организации экстремальных поездок на внедорожнике УАЗ в горную местность, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением при подъеме на гору, в результате чего допустил опрокидывание транспортного средства», – говорится в сообщении.

Авария произошла в районе горы Меганом. В результате ДТП пассажиры выпали из автомобиля, имеющего открытый кузов, при этом одна из женщин получила переломы. Полицейские установили, что водитель оказывал услуги по перевозке людей без соответствующих документов, также он не проходил необходимые проверки и не имел разрешения.

В мае прошлого года крымский парламент принял закон об организации туров на мотоциклах и внедорожниках. Документ предусматривает, что организаторы таких туров должны иметь юридические основания для перевозки людей и пользоваться только разработанными и согласованными с заинтересованными ведомствами маршрутами.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Девушку-инвалида, разбившую голову на набережной Саки, пытаются обвинить в пьянстве. Девушку с ограниченными возможностями, разбившую голову на набережной Саки, пытаются обвинить в пьянстве.

Мужчина упал с пятиметровой стены в реку в Крыму. Спасатели оказали помощь мужчине, который упал с пятиметровой подпорной стены в русло реки на Южном берегу Крыма, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

В Севастополе полицейский автомобиль сбил ребенка. Происшествие случилось во дворе жилого дома на проспекте Победы.

В Симферополе мужчину спасли из горящей квартиры. Рано утром в Симферополе на пожаре чуть не погиб мужчина. Владельца загоревшейся квартиры успели эвакуировать пожарные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.