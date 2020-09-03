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Власть

СМИ: Лукашенко хотел объединить Беларусь и Украину и стать общим президентом

08:40 четверг, 3 сентября 2020
СМИ: Лукашенко хотел объединить Беларусь и Украину и стать общим президентом

фото © zn.ua

Бывший президент Евросовета Дональд Туск рассказал, что в 2014 году президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал европейским лидерам создать белорусско-украинский союз, чтобы остановить Россию.

По его словам, тогда он был премьер-министром Польши. Белорусский лидер позвонил ему и заявил, что готов стать посредником между ЕС, Россией и Украиной.

Тогда он просил поддержать его предложение белорусско-украинского союза, где он был бы президентом обеих стран, — вспомнил Туск.

Лукашенко пытался сослаться на то, что это «единственный способ затормозить агрессивные действия России». Польский политик считает, что президент Белоруссии делал такие предложения, потому что боялся потерять власть.

Тогда все побаивались, что Россия не остановится на аннексии Крыма, а Лукашенко боялся неконтролируемого развития событий, жертвой которых могла стать не только Украина, а также и Беларусь. Это могло означать его конец, — подытожил экс-президент Евросовета в интервью польскому интернет-порталу Onet.pl.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, в которых официально победил действующий глава государства Александр Лукашенко. После этого в стране вспыхнули массовые акции протеста сторонников оппозиции, которые считают, что выборы были сфальсифицированы. Президент Белоруссии убежден, что в стране пытаются провести «цветную революцию».

Выборы не признали страны — члены ЕС. Оппозиция сформировала Координационный совет, который должен вести переговоры с действующей властью. После этого МВД страны возбудило дело о попытке захвата власти.

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