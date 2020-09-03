Российские силовики возбудили в Крыму более 40 уголовных дел по подозрению в терроризме

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За полгода в Крыму возбудили более 40 уголовных дел по террористической деятельности, в том числе за ложные звонки о минировании и призывы в интернете.

Об этом в ходе пресс-конференции рассказал руководитель аппарата Антитеррористической комиссии Республики Крым Александр Булычев.

— Более 40 уголовных дел по террористической деятельности уже возбуждено. Это за полугодие, не буду объявлять общие цифры. В основном это находится в компетенции правоохранительных органов и силовых структур. Наша деятельность направлена на профилактику,- рассказал Александр Булычев.

Главный консультант аппарата Антитеррористической комиссии Крыма Евгений Черняк уточнил, что «это не значит, что все они террористы». По его словам, уголовные дела возбуждены также за ложные телефонные звонки о минировании и размещение картинок и призывов в интернете.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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