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Коронавирус в Крыму

Ребенок, турист и местные жители заболели COVID в Севастополе: сводка

Ребенок, турист и местные жители заболели COVID в Севастополе: сводка

фото © strana.ua

В Севастополе за сутки были зарегистрированы 6 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

Известно, что пятеро из них – местные жители, в том числе семилетний ребенок. Шестой заболевший – турист из другого региона. После выздоровления из больниц за сутки были выписаны еще два человека.

«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 530 человек. В настоящий момент в стационарах находится 76 человек. Выздоровели 411 человек, 18 человек умерло», - уточнили в правительстве.

Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Республике Крым было зарегистрировано 40 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Всего на данный момент с начала пандемии в регионе выявлено 2582 случая заболевания COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Медик рассказал, когда в Крыму снизится заболеваемость коронавирусом. Статистика заболеваемости коронавирусом в республике Крым растет. Число заболевших за сутки колеблется от 30 до 50.

В Крыму еще четыре десятка новых заражений коронавирусом. За 2 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 40 случаев коронавирусной инфекции.

Крымчанам рассказали как защититься от кишечных инфекций при отсутствии воды. Тщательное мытье рук и соблюдение правил гигиены позволит снизить риск заболевания кишечными инфекциями.

В Крыму умер сотрудник скорой помощи с коронавирусом. В Крыму зафиксирован первый случай смерти сотрудника скорой помощи, у которого раньше был диагностирован коронавирус.

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