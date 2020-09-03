Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Медик рассказал, когда в Крыму снизится заболеваемость коронавирусом ● В Крыму еще четыре десятка новых заражений коронавирусом ● Крымчанам рассказали как защититься от кишечных инфекций при отсутствии воды ● В Крыму умер сотрудник скорой помощи с коронавирусом ● COVID-19 бьет по пенсионерам Севастополя: сводка за сутки
Ребенок, турист и местные жители заболели COVID в Севастополе: сводка
фото © strana.ua
В Севастополе за сутки были зарегистрированы 6 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.
Известно, что пятеро из них – местные жители, в том числе семилетний ребенок. Шестой заболевший – турист из другого региона. После выздоровления из больниц за сутки были выписаны еще два человека.
«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 530 человек. В настоящий момент в стационарах находится 76 человек. Выздоровели 411 человек, 18 человек умерло», - уточнили в правительстве.
Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки в Республике Крым было зарегистрировано 40 новых случаев новой коронавирусной инфекции. Всего на данный момент с начала пандемии в регионе выявлено 2582 случая заболевания COVID-19.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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