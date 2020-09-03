Происшествия
Пятилетний ребенок на самокате погиб под колесами авто в Крыму
Пятилетний ребенок в Крыму скончался после попадания под колеса автомобиля на своем электросамокате.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.
«Пятилетний ребенок двигался на электросамокате по тротуару, резко спрыгнул влево на проезжую часть, где попал под колеса попутно движущемуся автомобилю «Нива». Ребенок был доставлен в больницу, но в реанимации скончался», - говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел сегодня в 17.50 в селе Партизаны Кировского района. Водитель оставался на месте, по предварительной информации за рулем ехал трезвым.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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