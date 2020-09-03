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Происшествия

Пятилетний ребенок на самокате погиб под колесами авто в Крыму

21:21 четверг, 3 сентября 2020

Пятилетний ребенок в Крыму скончался после попадания под колеса автомобиля на своем электросамокате.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Крыму.

«Пятилетний ребенок двигался на электросамокате по тротуару, резко спрыгнул влево на проезжую часть, где попал под колеса попутно движущемуся автомобилю «Нива». Ребенок был доставлен в больницу, но в реанимации скончался», - говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня в 17.50 в селе Партизаны Кировского района. Водитель оставался на месте, по предварительной информации за рулем ехал трезвым.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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