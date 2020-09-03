Президент России Владимир Путин пообещал помочь решить вопрос с водой в Севастополе. Эту тему он обсудил с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым по видеосвязи.

По словам Развожаева, на решение проблемы нужно выделить дополнительные 7,4 миллиарда рублей. Из решений, которые предлагаются сейчас: переброс в Чернореченское водохранилище воды из реки Коккозка, которая течет по территории республики Крым, а также капитальный ремонт износившихся сетей, в которых теряется до 40% воды.

«Считаю, что вопрос, который вы подняли, является очень важным, фундаментальным, можно сказать, таким же, как и электроснабжение, некоторые другие проблемы. Поэтому, безусловно, будем решать. Я соответствующее поручение Правительству оформлю, а вас прошу проработать с федеральными органами власти темпы этой совместной работы, сроки и так далее. Объемы финансирования вы в принципе назвали, нужно просто выверить эти цифры и начинать работу», - сказал Путин.

По данным врио губернатора, для переброски воды из Коккозки необходимо построить ковшевой водозабор, около 60 километров водопровода и несколько повышающих насосов.

«Проект этот мы предварительно просчитали, он стоит три миллиарда 800 миллионов рублей. Я обратился к Сергею Кужугетовичу Шойгу и спросил о возможности участия военно-строительного комплекса в реализации этого проекта. Предварительно поддержку я получил. В случае если такое решение будет принято, военные строители готовы максимально оперативно выйти и помочь нам с реализацией этого проекта», - сообщил Развожаев.

В случае, если проект с Коккозкой будет реализован, власти Севастополя готовы перебросить порядка 12 миллионов кубометров воды в год с Вилинского водозабора в Симферополь.

Как сообщалось ранее, проблема серьезного дефицита воды появилась в Крыму и Севастополе в засушливом 2020 году. В Крыму уже частично введены графики подачи воды населению, в Севастополе надеются, что запасов хватит до декабря.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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