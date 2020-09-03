Прогноз погоды в Крыму на четверг 3 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 3 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - очень высокая температура (Аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.), уровень опасности желтый, прочие опасности (почвенная засуха в Черноморском районе), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - очень высокая температура (Аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.), уровень опасности желтый, пожарная опасность (Чрезвычайная пожарная опасность ( 5 класс), в восточных районах и в г. Севастополе), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - очень высокая температура (Аномально-жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 33, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 86 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 28, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северный 5 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 88 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 27, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 80 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 84 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 28, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 79 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 31, ночью от 21 до 23 градусов. Ветер юго-западный 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 84 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 33, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 92 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 33, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 82 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью около 20 градусов. Ветер С 5 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 92 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер юго-восточный 3 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 88 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 25, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 26, в Николаевке - 25, в Севастополе - 24, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 26, в Феодосии - 25, в Ялте - 25 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 30, на Кипре - 29, в Одессе - 26, в Сочи - 26, в Турции - 29, в Хорватии - 26 градусов выше нуля.

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