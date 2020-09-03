Прививочная кампания против гриппа в Крыму начнется с 7 сентября: вакцина для взрослого населения уже поступила на склад предприятия «Крым-Фармация» и в ближайшее время будет распределена по медицинским организациям.

Об этом на своей странице в социальной сети Instagram написал министр здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов.

«Учитывая ситуацию с новой коронавирусной инфекцией, очень важно привиться от гриппа и пневмококковой инфекции, чтобы не допустить сочетания инфекций, которое может привести к отягощению состояния заболевшего человека», – написал он.

По данным министра, для иммунизации против гриппа будут использоваться вакцины российского производства «Ультриксквадри», «Совигрипп», которые включают актуальные штаммы вируса, отличные от штаммов 2019 года.

Также Чемоданов сообщил, что для иммунизации от пневмококковой инфекции будут использоваться вакцины «Превенар 13» и «Пневмовакс 23». «Привиться может каждый человек в поликлинике по месту регистрации или пребывания, – уточнил он. – Прошу крымчан позаботиться о своем здоровье и здоровье окружающих».

Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила журналистам, что власти планируют привить от гриппа не менее 60% жителей Крыма в этом году.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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