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Курортный сезон

Операторы продали почти все туры в Крым на сентябрь

19:33 четверг, 3 сентября 2020
Операторы продали почти все туры в Крым на сентябрь

фото © pixabay.com

Операторы продали 80% туров в Крым на сентябрь.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

«Туроператоры сообщают, что продажи по Крыму на сентябрь уже закрыты на 80%. Аналогичные данные приводят в минкурортов региона», – говорится в сообщении.

Большинство бронирований приходится на даты до 20 сентября. «Отчасти туристы по-прежнему беспокоятся, что с 20 сентября придет вторая волна коронавируса и «все опять закроют». Еще одна причина – продолжительность купального сезона, которая в Крыму достигает максимум октября», – добавили в пресс-службе.

В Крыму в августе отдохнули 2,1 млн туристов, что превысило показатели прошлого года на 15,3%.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что республиканские власти не собираются вводить ограничения на работу предприятий по видам деятельности. Распространение коронавирусной инфекции в республике идет на убыль, сообщил глава региона.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти считают, что «серые» отели в Крыму находятся в зоне террористической угрозы. В республике «серые» средства размещения пренебрегают требованиями антитеррористической защиты.

Недельный отдых в Крыму обходится в 2-3 раза дороже чем в Турции. Средний чек на туры в Крым летом 2020 года составил 42 500 рублей, в Сочи – 50 тысяч рублей, а вот в Турцию в два раза выше – 108 860 рублей.

Власти Крыма насчитали два млн туристов в августе. За второй месяц курортного сезона, с 1 по 31 августа, в Крыму отдохнуло более 2 миллионов 106 тысяч туристов. Это на 15,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

Власти заявили, что на ялтинских пляжах устранили замечания. Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторить крымские пляжи в ежедневном режиме.

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