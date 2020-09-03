Не в больницах: пациентов с легкой формой коронавируса в Крыму будут лечить в обсерваторах

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Пациентов, у которых COVID-19 протекает в легкой форме, в Крыму будут лечить амбулаторно – в обсерваторах.

Об этом журналистам сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

«Развернуто большое количество ковидных госпиталей и обсерваторов, где находятся контактные люди. В настоящее время начинают открываться обсерваторы для лечения легких форм, которые можно лечить амбулаторно», – цитирует Скворцову «Интерфакс».

По словам Скворцовой, летальность от коронавируса в Крыму одна из самых низких в стране – 1,2%, а ситуация находится под «очень серьезным контролем».

Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что почти половина зараженных новой коронавирусной инфекцией граждан в Крыму не имеет симптомов, однако их всех все равно госпитализируют.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 2582 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 1740 человек, из них 20 за последние сутки. С начала пандемии скончался 31 человек. Сегодня стало известно о заражении участников фестиваля «Таврида-Арт».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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