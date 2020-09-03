Происшествия
На востоке Крыма во время земляных работ повредили некрополь
Объект археологического наследия «Некрополь у озера Яныш» поврежден в ходе земляных работ, проводимых без разрешения жителями Ленинского района Республики Крым.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинского района Крыма.
Прокуратура проверила исполнение законодательства об охране объектов культурного наследия. Установлено, что используя специальную технику, жители проводили земляные работы на территории некрополя (с. Заветное Ленинского района) и уничтожили культурный слой данного объекта глубиной до одного метра.
В указанном слое выявлены фрагменты рельефных надгробных стел, которые в ходе работ изъяты из грунта и сложены на борту образовавшегося котлована. Сложение стел указывает на преднамеренный характер их изъятия.
Прокурор направил материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по части 3 статьи 243.2 УК РФ, в которой говорится об изъятии археологических предметов из мест залегания в земле, проводимом без разрешения (открытого листа), повлекшем повреждение или уничтожение культурного слоя, совершенном с использованием землеройных машин.
Земляные работы на территории некрополя прекращены, рельефные надгробные стелы переданы в музей каменных древностей «Лапидарий» на хранение.
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