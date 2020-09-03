Молодой крымчанин получил срок за браконьерство в Азовском море

Керченский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 21-летнего местного жителя, виновного в незаконной добыче водных биоресурсов в особо крупном размере.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Установлено, что подсудимый в апреле 2020 года в акватории Керченского пролива Азовского моря в районе поселка Жуковка осуществил незаконную добычу креветки черноморской травяной, бычка-кругляка, атерины черноморской, длиннорылой рыбы-иглы», – говорится в сообщении.

При этом осужденный применял запрещенное орудие лова – бескательный вентерь.

Общий ущерб от действий нарушителя оценивается более чем в 300 тысяч рублей.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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