Происшествия
Молодой крымчанин получил срок за браконьерство в Азовском море
Керченский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении 21-летнего местного жителя, виновного в незаконной добыче водных биоресурсов в особо крупном размере.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.
«Установлено, что подсудимый в апреле 2020 года в акватории Керченского пролива Азовского моря в районе поселка Жуковка осуществил незаконную добычу креветки черноморской травяной, бычка-кругляка, атерины черноморской, длиннорылой рыбы-иглы», – говорится в сообщении.
При этом осужденный применял запрещенное орудие лова – бескательный вентерь.
Общий ущерб от действий нарушителя оценивается более чем в 300 тысяч рублей.
Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мужчины обманом вывезли из Крыма двух школьниц. Догуливая последние летние деньки, две школьницы из Феодосии встретили на улице симпатичных молодых людей. Они приехали в Крым на отдых и решили познакомиться с девочками.
В Крыму рецидивист избил пенсионера и отобрал сумки с продуктами и велосипед. В Нижнегорском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на 62-летнего пенсионера.
В Крыму угнали инкассаторскую машину с 40 млн рублей. Правоохранителями в Крыму оперативно задержан злоумышленник, который на АЗС похитил из инкассаторской машины более 40 миллионов рублей.
В Симферополе за кражу на рабочем месте задержали продавца комиссионного магазина. В Симферополе задержали 23-летнего местного жителя, подозреваемого в краже из комиссионного магазина, в котором он работал продавцом.
Не в больницах: пациентов с легкой формой коронавируса в Крыму будут лечить в обсерваторах
Пациентов, у которых COVID-19 протекает в легкой форме, в Крыму будут лечить амбулаторно – в обсерваторах.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Крымчан предупредили: вода по графику - это надолго
При худшем из возможных сценариев Крым может застрять в режиме жестких водных ограничений года на полтора.
Холодный фронт принесет в Крым грозы и ливни
В Крыму объявлено штормовое предупреждение на вторую половину пятницы и всю субботу из-за холодного фронта, который принесет непогоду.
7 часов назад
В Крыму еще четыре десятка новых заражений коронавирусом
11 часов назад
В Крыму насмерть сбили двоих пешеходов
7 часов назад
Украина планирует окружить Крым своими ракетными комплексами
Украинские власти в 2021 году планируют развернуть три дивизиона ракетных комплексов, оснащаемых крылатыми ракетами, на побережье Азовского и Черного море.